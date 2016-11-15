Приставы забрали у омича внедорожник Land Cruiser из-за долга 400 тыс.

В Ленинском округе Омска судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado омича, накопившего долг на сумму более 400 тысяч рублей из-за неуплаты налогов. Если долг не будет погашен, автомобиль продадут, а вырученные средства направят в счет погашения задолженности.
В исполнительном документе, выданном омскому предпринимателю налоговой инспекцией, содержалась информация о задолженности по земельному налогу на сумму в 441 тысячу рублей. В собственности должника зарегистрировано 47 объектов недвижимости, в том числе крупные земельные участки площадью в несколько гектаров. В рамках исполнительного производства предпринимателя предупредили о взыскании 401 тысячи рублей в пользу Межрайонной ИФНС №4, при этом до ареста автомобиля действий к погашению долга не предпринимал, сообщают в пресс-службе областного Управления ФССП России.
После запроса в регистрирующие органы удалось установить, что в собственности должника есть автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2005 года выпуска. В силу вступило постановление пристава о запрете на регистрационные действия в отношении данного автомобиля, также выставлено требование предоставить автомобиль для описи и ареста.
На встречу с приставами предприниматель, по его словам, «пришел пешком», при этом его автомобиль оказался припаркован в ста метрах от отдела. В присутствии понятых автомобиль был арестован. Оставшись без транспортного средства и зная, что его Land Cruiser Prado будет продан в счет задолженности, предприниматель в течение суток нашел необходимую сумму, чтобы погасить долг и снять арест с автомобиля.