Приставы забрали у омича внедорожник Land Cruiser из-за долга 400 тыс.

В исполнительном документе, выданном омскому предпринимателю налоговой инспекцией, содержалась информация о задолженности по земельному налогу на сумму в 441 тысячу рублей. В собственности должника зарегистрировано 47 объектов недвижимости, в том числе крупные земельные участки площадью в несколько гектаров. В рамках исполнительного производства предпринимателя предупредили о взыскании 401 тысячи рублей в пользу Межрайонной ИФНС №4, при этом до ареста автомобиля действий к погашению долга не предпринимал, сообщают в пресс-службе областного Управления ФССП России.



После запроса в регистрирующие органы удалось установить, что в собственности должника есть автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2005 года выпуска. В силу вступило постановление пристава о запрете на регистрационные действия в отношении данного автомобиля, также выставлено требование предоставить автомобиль для описи и ареста.