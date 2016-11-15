Предпремьерный показ «28 панфиловцев»

Хочешь увидеть «28 панфиловцев» на неделю раньше премьеры?

Сделай репост, вступи в группу vk.com/slavakino и выиграй два билета на предпремьерный показ 17.11 в 19:30 в кинотеатре СЛАВА!

Подведение итогов 16.11.2016 г.