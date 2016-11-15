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Предпремьерный показ «28 панфиловцев»

15 ноября 2016, 16:19
Предпремьерный показ «28 панфиловцев»

17 ноября в 19:30 мы идём на «28 панфиловцев» (12+) в кинотеатр Слава. Прикоснись к истории вместе с нами.

Конкурс репостов!

Хочешь увидеть «28 панфиловцев» на неделю раньше премьеры?
Сделай репост, вступи в группу vk.com/slavakino и выиграй два билета на предпремьерный показ 17.11 в 19:30 в кинотеатре СЛАВА!
Подведение итогов 16.11.2016 г.

Описание

Фильм рассказывает о подвиге 28 бойцов Красной армии осенью 1941 года под командованием генерала Панфилова, которые приняли бой у разъезда Дубосеково и остановили наступление на Москву немецкого танкового батальона.

Информация об организаторе конкурса, кол-ве призов, месте и порядке их получения – в группе vk.com/slavakino


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