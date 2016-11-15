Подана жалоба Рустэму Хамитову на недобросовестных застройщиков

Со своей стороны, представители компании «Первый трест» утверждают, что направили собственникам квартир уведомления ещё в 2012 году. Исполнительный директор Рафаэль Загидуллин рассказал, что одна из квартир уже прошла процедуру выкупа, вторая в процессе, а остальные восемь – на очереди. Тянуть с расселением, пояснил он, не выгодно самой компании, которая платит аренду за участок. К тому же, он мешает строительным работам.