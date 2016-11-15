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Подана жалоба Рустэму Хамитову на недобросовестных застройщиков

15 ноября 2016, 13:25
Подана жалоба Рустэму Хамитову на недобросовестных застройщиков

Жительница Уфы, живущая рядом с местом строительства квартала «На Успенской», написала главе региона Рустэму Хамитову. По её словам, компания “Первый трест”, которая строит новый квартал, не занимается расселением жильцов из ближайших домов.


В письме Рустэму Хамитову уфимка Маргарита Зевакина жалуется на строительную компанию «Первый трест» - сообщает МедиаКорСеть. Застройщик не предоставил ей альтернативного жилья, хотя обязан это сделать.


Женщина объясняет, что строительство новых домов идет в десяти метрах от её жилья – дома по ул. Коммунистической д.107/109. До глубокой ночи она и соседи вынуждены терпеть шум строительной техники. К тому же, один из агрегатов задел их жилой дом во время проезда. Асфальт на территории двора полностью уничтожен. Помимо этого, из-за стройки страдают коммуникации: жители дома испытывают проблемы с подачей воды.


Жалобы в городские инстанции остались без ответа – письма перенаправляют в администрации Кировского района. Там, в свою очередь, жителям дома ответили, что застройщик занимается их расселением. Тем не менее, в письме Маргарита Зевакина настаивает, что не получала подобных предложений от строителей.

Со своей стороны, представители компании «Первый трест» утверждают, что направили собственникам квартир уведомления ещё в 2012 году. Исполнительный директор Рафаэль Загидуллин рассказал, что одна из квартир уже прошла процедуру выкупа, вторая в процессе, а остальные восемь – на очереди. Тянуть с расселением, пояснил он, не выгодно самой компании, которая платит аренду за участок. К тому же, он мешает строительным работам.

#Новости#Стройка#Город
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