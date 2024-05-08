Без паники. Омичам объяснили, что за самолет кружит над городом второй день подряд

Стало известно, почему в небе над Омском второй день подряд кружит самолет

Омичи обсуждали в соцсетях появление загадочного самолета, который кружит над городом. Но в аэропорту объяснили, что этот самолет нужен для проверки оборудования. Облеты будут проходить в течение двух дней — 7 и 8 мая.