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Published Сегодня, 02:56

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иллюстрация

Без паники. Омичам объяснили, что за самолет кружит над городом второй день подряд

8 мая 2024, 02:56
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, почему в небе над Омском второй день подряд кружит самолет

Омичи обсуждали в соцсетях появление загадочного самолета, который кружит над городом. Но в аэропорту объяснили, что этот самолет нужен для проверки оборудования. Облеты будут проходить в течение двух дней — 7 и 8 мая.

Накануне в социальных сетях омичи обсуждали, что в небе над городом появился таинственный самолет. Он летит на относительно небольшой высоте и часами совершает круги над Омском.

Позже в омском аэропорту прояснили ситуацию. Оказалось, что этот самолет используется для проверки оборудования в аэропорту.

«Сегодня начал работать самолет-облетчик ФГУП „Госкорпорации по ОрВД“, задача которого — плановая проверка средств радиотехнического и светотехнического обеспечения полетов в Омском аэропорту», — объяснили в пресс-службе аэропорта.

Обратите внимание, что облеты будут проходить в течение двух дней — 7 и 8 мая. Самолет будет совершать взлеты и посадки над городом. Омичей попросили сохранять спокойствие и не волноваться из-за проводимых работ.

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#Общество#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#ВКонтакте#Аэропорт#Новости
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