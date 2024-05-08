Без паники. Омичам объяснили, что за самолет кружит над городом второй день подряд

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 03:00
Накануне в социальных сетях омичи обсуждали, что в небе над городом появился таинственный самолет. Он летит на относительно небольшой высоте и часами совершает круги над Омском.
Позже в омском аэропорту прояснили ситуацию. Оказалось, что этот самолет используется для проверки оборудования в аэропорту.
«Сегодня начал работать самолет-облетчик ФГУП „Госкорпорации по ОрВД“, задача которого — плановая проверка средств радиотехнического и светотехнического обеспечения полетов в Омском аэропорту», — объяснили в пресс-службе аэропорта.
Обратите внимание, что облеты будут проходить в течение двух дней — 7 и 8 мая. Самолет будет совершать взлеты и посадки над городом. Омичей попросили сохранять спокойствие и не волноваться из-за проводимых работ.