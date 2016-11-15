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Омичи получат 35 миллионов рублей на бизнес

15 ноября 2016, 09:52
Региональная поддержка.

В Омском регионе 13 малых предприятий получат средства господдержки на модернизацию своих производств. На компенсацию затрат на покупку оборудования омским предпринимателям выделят более 35 миллионов рублей.

По итогам конкурса регионального Министерства экономики на частичное возмещение затрат на технику, было принято решение предоставить 13 субсидий. Всего на конкурса подали 64 заявки, из которых лишь 36 соответствовали техническим требованиям. При определении победителей учитывалась сфера бизнеса и степень проработки проекта, востребованность производимой продукции, планируемый рост количества работников и уровень их заработных плат.

Одиннадцать сельских предпринимателей и двое городских получили субсидии в размере от 172 тысяч рублей до пяти миллионов рублей, сообщают на Омской губернии. Победители конкурса действуют в сферах производства и ремонта сельхозтехники, переработки овощей, фруктов и ягод, производства молочной, рыбной продукции, модернизации оборудования... Субсидии позволят предпринимателям частично компенсировать траты на приобретение транспортных средств, также техники и оборудования, в том числе станков, приборов, механизмов, аппаратов и прочее.

Министр экономики Омской области Оксана Фадина сообщает, что победители выбирались по балльной системе: кто набрал больше, тот и выиграл. В этом году доля предпринимателей из районов выросла на 43% по сравнению с 2015 годом.

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