Омичи получат 35 миллионов рублей на бизнес

Одиннадцать сельских предпринимателей и двое городских получили субсидии в размере от 172 тысяч рублей до пяти миллионов рублей, сообщают на Омской губернии. Победители конкурса действуют в сферах производства и ремонта сельхозтехники, переработки овощей, фруктов и ягод, производства молочной, рыбной продукции, модернизации оборудования... Субсидии позволят предпринимателям частично компенсировать траты на приобретение транспортных средств, также техники и оборудования, в том числе станков, приборов, механизмов, аппаратов и прочее.