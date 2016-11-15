На время экстремальных морозов в Омске организованы пункты обогрева

Из-за установившейся морозной погоды с экстремально низкими температурами, в Омске организованы стационарные пункты обогрева и работают в круглосуточном режиме аварийно-диспетчерские службы, сообщает пресс-служба омской мэрии.
Портал Gorod55.ru уже сообщал, что в Омске в ночь с 14 на 15 ноября зафиксирован
Вплоть до пятницы, 20 ноября, все аварийно-спасательные службы города работают в круглосуточном режиме. К таким службам, прежде всего, относятся диспетчерские службы омских организаций. Они готовы в любое время отреагировать на экстренный вызов при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
В департаменте общественной безопасности омской администрации напоминают о том, куда можно позвонить или обратиться, если возникнет непредвиденная ситуация:
Также в профильном ведомстве уточнили, что в городе в круглосуточном режиме работают пункты обогрева для водителей транспортных средств по следующим адресам:
Помимо этого, горожанам напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов, которые имеют схожесть со взрывными устройствами, необходимо позвонить по телефонам:
По материалам пресс-службы городской администрации