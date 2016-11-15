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На время экстремальных морозов в Омске организованы пункты обогрева

15 ноября 2016, 20:09
Круглосуточная помощь на улицах города.

Из-за установившейся морозной погоды с экстремально низкими температурами, в Омске организованы стационарные пункты обогрева и работают в круглосуточном режиме аварийно-диспетчерские службы, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Портал Gorod55.ru уже сообщал, что в Омске в ночь с 14 на 15 ноября зафиксирован сильнейший мороз за последние 100 лет. Омские синоптики прогнозируют морозы до конца недели.

Вплоть до пятницы, 20 ноября, все аварийно-спасательные службы города работают в круглосуточном режиме. К таким службам, прежде всего, относятся диспетчерские службы омских организаций. Они готовы в любое время отреагировать на экстренный вызов при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

В департаменте общественной безопасности омской администрации напоминают о том, куда можно позвонить или обратиться, если возникнет непредвиденная ситуация:


Также в профильном ведомстве уточнили, что в городе в круглосуточном режиме работают пункты обогрева для водителей транспортных средств по следующим адресам:


Помимо этого, горожанам напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов, которые имеют схожесть со взрывными устройствами, необходимо позвонить по телефонам:



По материалам пресс-службы городской администрации

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