На время экстремальных морозов в Омске организованы пункты обогрева

Вплоть до пятницы, 20 ноября, все аварийно-спасательные службы города работают в круглосуточном режиме. К таким службам, прежде всего, относятся диспетчерские службы омских организаций. Они готовы в любое время отреагировать на экстренный вызов при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.