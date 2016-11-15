ДТП на трассе с 5 погибшими – СК проверит снегоуборочную технику

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с пятью погибшими произошло в Нижнеомском районе Омской области 12 ноября около 10 утра. При лобовом столкновении автобуса «ПАЗ» и инкассаторского микроавтобуса «Газель» на трассе Муромцево-Омск погибли пять человек.
Ранее, портал Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Омской области сообщал, что одна из возможных причин трагедии –
Сегодня, 15 ноября, пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области информирует, что ведется доследственная проверка «по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации». Имеется в виду как раз то сообщение, которое касалось «снегоуборочной техники».
Проверка покажет, были ли соблюдены во время снегоуборочных работ на трассе и во время перевозки пассажиров все требования безопасности. Следствие даст правовую оценку и вынесет процессуальное решение.