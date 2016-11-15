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ДТП на трассе с 5 погибшими – СК проверит снегоуборочную технику

15 ноября 2016, 17:26
Трагедия в Омской области.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с пятью погибшими произошло в Нижнеомском районе Омской области 12 ноября около 10 утра. При лобовом столкновении автобуса «ПАЗ» и инкассаторского микроавтобуса «Газель» на трассе Муромцево-Омск погибли пять человек.

Ранее, портал Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Омской области сообщал, что одна из возможных причин трагедии – обгон автобусом снегоуборочной техники. Из-за снежного облака, поднятого на дороге, водитель «ПАЗа» мог не заметить инкассаторскую «Газель». Данную версию озвучил заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Андрей Андреев.

Сегодня, 15 ноября, пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области информирует, что ведется доследственная проверка «по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации». Имеется в виду как раз то сообщение, которое касалось «снегоуборочной техники».

Проверка покажет, были ли соблюдены во время снегоуборочных работ на трассе и во время перевозки пассажиров все требования безопасности. Следствие даст правовую оценку и вынесет процессуальное решение.

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