ДТП на трассе с 5 погибшими – СК проверит снегоуборочную технику

Ранее, портал Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Омской области сообщал, что одна из возможных причин трагедии – обгон автобусом снегоуборочной техники . Из-за снежного облака, поднятого на дороге, водитель «ПАЗа» мог не заметить инкассаторскую «Газель». Данную версию озвучил заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Андрей Андреев.



Сегодня, 15 ноября, пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области информирует, что ведется доследственная проверка «по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации». Имеется в виду как раз то сообщение, которое касалось «снегоуборочной техники».