Большегруз потерял прицеп, перекрыв центральную улицу Омска

В социальных сетях появилась фотография прицепа, оставленного большегрузом посреди дороги в центре Омска.
Произошел этот инцидент накануне на улице Масленникова. "Фура потеряла прицеп", - прокомментировала случившееся омичка, опубликовавшая снимок.
В комментариях к посту пользователи гадают, что могло стать причиной этого инцидента - намеренно ли шофер бросил прицеп или фура потеряла его случайно. Некоторые омичи предположили, что водитель автомобиля отлучился в за запчастями в автосервис или в шиномонтажную мастерскую.
Фото: vk.com/aomsk