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Большегруз потерял прицеп, перекрыв центральную улицу Омска

15 ноября 2016, 09:17
Инцидент на Масленникова.

В социальных сетях появилась фотография прицепа, оставленного большегрузом посреди дороги в центре Омска.

Произошел этот инцидент накануне на улице Масленникова. "Фура потеряла прицеп", - прокомментировала случившееся омичка, опубликовавшая снимок.

В комментариях к посту пользователи гадают, что могло стать причиной этого инцидента - намеренно ли шофер бросил прицеп или фура потеряла его случайно. Некоторые омичи предположили, что водитель автомобиля отлучился в за запчастями в автосервис или в шиномонтажную мастерскую.

Фото: vk.com/aomsk

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