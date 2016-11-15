Большегруз потерял прицеп, перекрыв центральную улицу Омска

В комментариях к посту пользователи гадают, что могло стать причиной этого инцидента - намеренно ли шофер бросил прицеп или фура потеряла его случайно. Некоторые омичи предположили, что водитель автомобиля отлучился в за запчастями в автосервис или в шиномонтажную мастерскую.