Авангард на выезде остался без главного тренера

Стоит напомнить, что сегодня омский «Авангард» проведет первую в своей истории официальную встречу с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», для которого нынешний сезон в КХЛ является дебютным.



После этого в рамках выездной серии омским хоккеистам предстоит встретиться с 17 ноября с «Амуром» в Хабаровске, а 19 ноября с «Адмиралом» во Владивостоке. Кроме того, как ранее сообщал портал Gorod55, экс-форвард владивостокской команды американец Дэвид Бут может в скором времени пополнить состав омского «Авангарда» , заменив ушедшего в челябинский «Трактор» канадца Дерека Роя.