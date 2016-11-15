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Авангард на выезде остался без главного тренера

15 ноября 2016, 17:51
Канарейкин обратился к болельщикам.

На грядущую трехматчевую выездную серию омского «Авангарда» вместе с командой не отправился главный тренер «ястребов» Федор Канарейкин.

В своем обращении к болельщикам, опубликованном в официальной группе клуба в «ВКонтакте», наставник «Авангарда» отметил, что он остался в Омске и не отправился на выезд с командой из-за боли в спине, которая беспокоила специалиста еще во время домашней серии. Главный тренер «ястребов» отметил, что он находится на связи с тренерским штабом клуба, все вопросы решаются оперативно по телефону.

Стоит напомнить, что сегодня омский «Авангард» проведет первую в своей истории официальную встречу с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», для которого нынешний сезон в КХЛ является дебютным.

После этого в рамках выездной серии омским хоккеистам предстоит встретиться с 17 ноября с «Амуром» в Хабаровске, а 19 ноября с «Адмиралом» во Владивостоке. Кроме того, как ранее сообщал портал Gorod55, экс-форвард владивостокской команды американец Дэвид Бут может в скором времени пополнить состав омского «Авангарда», заменив ушедшего в челябинский «Трактор» канадца Дерека Роя.


Фото: hawk.ru

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