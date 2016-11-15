Авангард на выезде остался без главного тренера

На грядущую трехматчевую выездную серию омского «Авангарда» вместе с командой не отправился главный тренер «ястребов» Федор Канарейкин.
В своем обращении к болельщикам, опубликованном в официальной группе клуба в «ВКонтакте», наставник «Авангарда» отметил, что он остался в Омске и не отправился на выезд с командой из-за боли в спине, которая беспокоила специалиста еще во время домашней серии. Главный тренер «ястребов» отметил, что он находится на связи с тренерским штабом клуба, все вопросы решаются оперативно по телефону.
Стоит напомнить, что сегодня омский «Авангард» проведет
После этого в рамках выездной серии омским хоккеистам предстоит встретиться с 17 ноября с «Амуром» в Хабаровске, а 19 ноября с «Адмиралом» во Владивостоке. Кроме того, как ранее сообщал портал Gorod55, экс-форвард владивостокской команды американец
Фото: hawk.ru