Аномальные морозы в Омске стали сильнейшими за последние 100 лет



Редакции портала Gorod55.ru в Гидрометцентре пояснили, что среднесуточная многолетняя температура во второй половине ноября установлена на уровне -7,6 градусов. По зафиксированным синоптиками данным, среднесуточная температура 13 ноября составила -23,9 градусов, а 14 ноября – 22 градуса ниже нуля. В период до 20 ноября прогнозируемых изменений в погоде не предвидится, в некоторые дни температура будет еще ниже.