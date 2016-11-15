Аномальные морозы в Омске стали сильнейшими за последние 100 лет

В ночь с 14 на 15 ноября в Омске был перекрыт абсолютный температурный минимум.
По словам Людмилы Литовкиной, начальника омского Гидрометцентра, 15 ноября 1907 года зафиксирован абсолютный минимум по городу Омску : - 28,6 градусов. Сегодняшней ночью этот рекорд перекрыт: столбики термометров «застыли» на уровне 28,9 градусов ниже нуля, что на 0,3 градусов ниже абсолютного минимума.
На территории Омского региона и городе Омске в период с 14 по 20 ноября сохранится
Редакции портала Gorod55.ru в Гидрометцентре пояснили, что среднесуточная многолетняя температура во второй половине ноября установлена на уровне -7,6 градусов. По зафиксированным синоптиками данным, среднесуточная температура 13 ноября составила -23,9 градусов, а 14 ноября – 22 градуса ниже нуля. В период до 20 ноября прогнозируемых изменений в погоде не предвидится, в некоторые дни температура будет еще ниже.
- Аномально-холодная погода – это температурный режим, когда в течение пяти дней среднесуточные температуры текущего периода превышают значения среднесуточных многолетних значений, - пояснила Людмила Литовкина. – Таким образом, на территории Омска и Омской области установлен режим аномально-холодной погоды.