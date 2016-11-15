Аномальные морозы под 40 не остановят работу школ Омска

Напомним, что морозная погода с аномально низкими температурами «под 40» продержится в регионе до конца этой недели. В связи с этим, в редакцию портала Gorod55.ru обратились родители учеников начальных классов одной из школ Левобережья. Они интересовались, можно ли оставлять первоклашек дома из-за сильного мороза:
«Некоторые родители еще вчера решили не отпускать ребенка в школу. Так, сегодня, 15 ноября, в школу не пошли пятеро из 30-ти учеников. Кто определяет, когда надо идти в школу, а когда лучше остаться дома? И не повлияет ли отсутствие ребенка в школе из-за погоды на образовательный процесс в целом? Не зачтут ли его отсутствие как прогул?»
Редакция портала Gorod55.ru связалась с Департаментом образования администрации Омска. Там сообщили следующее: образовательный процесс, несмотря на любые условия погоды, во всех образовательных учреждениях города продолжается. Отпускать или нет ребенка в школу, должны решать сами родители. При температуре от -28 до -30 градусов можно оставить дома учеников начальных классов, с 1 по 4 класс. Школьники среднего звена могут не посещать учебное заведение при температуре от -31 до -33 градусов.
Аналогичную информацию сообщает и сайт регионального правительства. Занятия в школах области продолжат свою работу вне зависимости от температуры воздуха на улице, уточнили в региональном министерстве образования.
Также отмечается, что при температуре ниже -35 градусов школы могут не посещать старшеклассники.
Образовательный процесс в школах регулируется еще и температурным режимом в классных комнатах. Так, при температуре в классах ниже 18 градусов, профильное ведомство рекомендует сокращать уроки до 30 минут, а при снижении до 15 градусов – вообще отменить занятия.
Из-за установившейся морозной погоды на территории региона, руководители муниципальных органов образования обязуются проводить ежедневный мониторинг теплового режима в подведомственных им учебных заведениях.
На особом контроле также и подвоз детей в школах Омской области, в частности большое внимание уделяется автотранспортным средствам, которые перевозят детей на специальных маршрутах.
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