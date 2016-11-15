Аномальные морозы под 40 не остановят работу школ Омска

«Некоторые родители еще вчера решили не отпускать ребенка в школу. Так, сегодня, 15 ноября, в школу не пошли пятеро из 30-ти учеников. Кто определяет, когда надо идти в школу, а когда лучше остаться дома? И не повлияет ли отсутствие ребенка в школе из-за погоды на образовательный процесс в целом? Не зачтут ли его отсутствие как прогул?»