За смерть 4-х омичей инспектор Ростехнадзора получил 2 года поселения

Бездействие Иванова привело к тому, что эксплуатации башенного крана продолжалась, и 26 октября 2015 года он упал на проезжую часть улицы маршала Жукова. В результате падения крана на автомобили Toyota «RAV4» и «ГАЗель-Соболь» скончались находившиеся в автомобиле «RAV4» 30-летний водитель, его 33-летняя супруга и их 4-месячный сын, а также 53-летний водитель автомобиля «ГАЗель-Соболь», кроме того, второй 4-летний сын погибших родителей и 36-летний крановщик получили тяжелые травмы. Установленные во время проведения следственных меропритятий причины падения крана: технические неисправности и грубые нарушения правил эксплуатации. При надлежащем исполнении Ивановым своих должностных обязанностей таких тяжких последствий можно было бы избежать.