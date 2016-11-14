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За смерть 4-х омичей инспектор Ростехнадзора получил 2 года поселения

14 ноября 2016, 14:19
Приговор суда.

В Куйбышевском районном суде города Омска провозглашен обвинительный приговор государственному инспектору Сибуправления Ростехнадзора Константину Иванову по делу о падении башенного крана на улице Жукова, в результате которого погибли четверо омичей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По решению суда, инспектор Ростехнадзора Иванов признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса России.

Суд установил: инспектор Иванов, нарушив должностной регламент, не представил сведения о нарушениях, которые выявлены в требованиях промышленной безопасности ООО «ИПК «Жилстрой», в частности после декабря 2014 года в организации не проведено ни одной экспертизы промышленной безопасности крана. Кроме этого, до указанного срока не предоставлен годовой отчет о производственном контроле, отражающий сроки окончания экспертизы промышленной безопасности крана, а также дате его освидетельствования и техническом состоянии спецоборудования.

Бездействие Иванова привело к тому, что эксплуатации башенного крана продолжалась, и 26 октября 2015 года он упал на проезжую часть улицы маршала Жукова. В результате падения крана на автомобили Toyota «RAV4» и «ГАЗель-Соболь» скончались находившиеся в автомобиле «RAV4» 30-летний водитель, его 33-летняя супруга и их 4-месячный сын, а также 53-летний водитель автомобиля «ГАЗель-Соболь», кроме того, второй 4-летний сын погибших родителей и 36-летний крановщик получили тяжелые травмы. Установленные во время проведения следственных меропритятий причины падения крана: технические неисправности и грубые нарушения правил эксплуатации. При надлежащем исполнении Ивановым своих должностных обязанностей таких тяжких последствий можно было бы избежать.


Отмечается, что своей вины обвиняемый не признал. Суд признал Иванова виновным и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок два года в колонии-поселении. Помимо этого, инспектор Ростехнадзора лишен права занимать должности в государственных органах, связанные с выполнением функций по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Также по решению суда удовлетворены гражданские иски, поступившие от потерпевших о взыскании с Ростехнадзора по 700 тысяч рублей в пользу каждого потерпевшего (всего 2,8 млн) в качестве возмещения причиненного морального ущерба.

По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: omsk.sledcom.ru

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