В Омске сотрудник ДПС пойдет под суд за получение взятки в 25 тысяч

Ранее: весной этого года, находясь в поселке Оконешниково, около здания районного отделения полиции, инспектором ДПС Харлановым был остановлен автомобиль ВАЗ-21102. При проверке документов, оказалось, что автомобилист имеет недействительное водительское удостоверение. За не составление протокола о правонарушении, сотрудник ДПС потребовал у водителя Лады денежную сумму в размере 10-ти тысяч рублей. На что последний согласился, снял деньги в банкомате и передал их полицейскому. После этого водитель ВАЗа отправился в отделение полиции, где написал заявление о вымогательстве.