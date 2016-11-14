В Омске сотрудник ДПС пойдет под суд за получение взятки в 25 тысяч

По информации, размещенной на сайте следственного управления СК России по омской области, расследование по уголовному делу в отношении 28-летнего бывшего сотрудника городского отделения полиции завершено. Молодой инспектор ДПС попался на получении сразу двух взяток в один день.
Омскими следователями собрана достаточная доказательная база для того, чтобы передать дело в суд с целью дальнейшего рассмотрения.
Стоит отметить, экс-полицейский Харланов обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, которое предусмотрено ст. 290 Уголовного кодекса России – получение взятки.
Ранее: весной этого года, находясь в поселке Оконешниково, около здания районного отделения полиции, инспектором ДПС Харлановым был остановлен автомобиль ВАЗ-21102. При проверке документов, оказалось, что автомобилист имеет недействительное водительское удостоверение. За не составление протокола о правонарушении, сотрудник ДПС потребовал у водителя Лады денежную сумму в размере 10-ти тысяч рублей. На что последний согласился, снял деньги в банкомате и передал их полицейскому. После этого водитель ВАЗа отправился в отделение полиции, где написал заявление о вымогательстве.
В этот же день инспектор Харланов совершил аналогичное преступление, где пострадавшим стал водитель «семерки», размер взятки вырос на 5 тысяч рублей, составив 15 тысяч.
Сотрудник дорожно-патрульной службы был взят с поличными, при осмотре личных вещей изъяты денежные средства.
Сразу же после этого, молодой полицейский уволен с органов внутренних дел за проступок, который порочит честь сотрудника МВД.
Во время проведения следственных мероприятий, Харланов не признал свою вину. Несмотря на это, уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным приговором передано в суд.
По материалам СУ СК России по Омской области
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