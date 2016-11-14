В Омске отменяют 27 маршрутов общественного транспорта

План оптимизации городской транспортной сети был принят летом этого года. Он состоит из трех этапов. До конца 2017 года мэрия выполняет оптимизацию транспортной сети, исключая дублирование маршрутов и запускает на базовые маршруты более вместительные автобусы.
В этот период будет отменено порядка 27 маршрутов, на которых сегодня работают более 500 машин, чаще всего частных маршруток. Одновременно с этим чиновники планируют изменить схемы движения 25 маршрутов муниципальных ПАТП.
Второй этап – с 2017 по 2018 год. По плану специалистов, в этот период в Омске формируется принципиально новая, оптимальная для города маршрутная сеть. Предварительно проведут специальное обследование пассажиропотока.
«По результатам этого обследования будет определено необходимое для качественного транспортного обслуживания омичей количество подвижного состава по видам и классам транспортных средств»,- сообщил директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.
И, наконец, третий этап – 2019 год. В течение года мэрия проводит конкурсы среди перевозчиков, для выбора желающих работать на маршрутах новой транспортной сети. Заключает контракты, выдает свидетельства и карты маршрутов.
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