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Tele2 раздает бонусы на любой вкус

14 ноября 2016, 14:16
Tele2 раздает бонусы на любой вкус

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте всероссийской акции «Срывайте бонусы на свой вкус». Абоненты компании теперь могут воспользоваться специальными предложениями от партнеров программы, а также принять участие в розыгрыше суперпризов.


Tele2 запускает программу «Срывайте бонусы на свой вкус», ориентируясь на индивидуальный стиль жизни абонентов, их увлечения и интересы. Оператор подготовил для своих абонентов эксклюзивные предложения от партнеров акции: скидки на покупки в интернет-магазинах, заказ авиабилетов, услуги такси, особые условия на бронирование билетов в театр и кино и многое другое.

Программа действует во всех регионах присутствия оператора, кроме столичного. Чтобы принять участие в акции, необходимо до 28 декабря 2016 года подключиться к сети Tele2 и зарегистрироваться на сайте promo.tele2.ru.

Ежедневно эксклюзивные предложения от партнеров будут появляться в личном кабинете пользователя – простом и удобном сервисе для самостоятельного управления услугами мобильной связи и контроля расходов. Все подарки делятся на шесть тематических категорий, отражающих образ жизни абонентов: «Городская жизнь», «Спорт», «Путешествия», «Мода», «Домашний уют» или «Кино/ Музыка/ Культура». Пользователям «тяжелых» тарифов оператор предоставит возможность получать крупные бонусы каждую неделю.

Абоненты Tele2, зарегистрировавшиеся в программе «Срывайте бонусы на свой вкус», также могут принять участие в творческом конкурсе и получить суперприз. По условиям проекта, участнику необходимо разместить в социальных сетях фотографию, отображающую его жизненные интересы, и указать хештег #lifestyleTele2. До 28 декабря 2016 года компания еженедельно будет награждать ценными призами авторов самых интересных и оригинальных работ.

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:
«Tele2 всегда отличалась нестандартным подходом к ведению бизнеса и особым отношением к пользователям. Любой клиент для нас – личность с индивидуальным восприятием мира, со своими интересами и привычками. Акция «Срывайте бонусы на свой вкус» позволяет каждому абоненту выбрать из множества предложений партнеров те, которые подходят именно ему. А мы, в свою очередь, будем поддерживать стиль жизни наших абонентов и предоставлять им качественную связь по выгодным ценам».


*Подробности на сайте promo.tele2.ru

**Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает 38,9 миллиона абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.

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