Tele2 раздает бонусы на любой вкус

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:

«Tele2 всегда отличалась нестандартным подходом к ведению бизнеса и особым отношением к пользователям. Любой клиент для нас – личность с индивидуальным восприятием мира, со своими интересами и привычками. Акция «Срывайте бонусы на свой вкус» позволяет каждому абоненту выбрать из множества предложений партнеров те, которые подходят именно ему. А мы, в свою очередь, будем поддерживать стиль жизни наших абонентов и предоставлять им качественную связь по выгодным ценам».