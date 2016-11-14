Стильный Hyundai Santa Fe Premium в Феникс-Авто с выгодой 100 000 руб!

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Обновленный Hyundai Santa Fe, получивший дополнительно к названию приставку Premium полностью оправдал задумку Hyundai создать доступный кроссовер премиум класса и составить реальную конкуренцию бестселлерам-одноклассникам.





Cтильный. Hyundai Santa Fe Premium воплотил в себе удачную дизайнерскую концепцию и гармоничную внешность: стремительный ход, ускользающие линии, динамика в совершенном проявлении. Стиль в каждой детали.