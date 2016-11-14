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Стильный Hyundai Santa Fe Premium в Феникс-Авто с выгодой 100 000 руб!

14 ноября 2016, 10:18
Стильный Hyundai Santa Fe Premium в Феникс-Авто с выгодой 100 000 руб!

Давно задумываетесь о покупке стильного и надежного кроссовера?

Феникс-Авто предлагает воспользоваться специальным предложением-до конца ноября приобретая кроссовер Hyundai Santa Fe Premium по программе Tradе-in* Вы получаете выгоду 100 000 рублей**.

Обновленный Hyundai Santa Fe, получивший дополнительно к названию приставку Premium полностью оправдал задумку Hyundai создать доступный кроссовер премиум класса и составить реальную конкуренцию бестселлерам-одноклассникам.


Cтильный. Hyundai Santa Fe Premium воплотил в себе удачную дизайнерскую концепцию и гармоничную внешность: стремительный ход, ускользающие линии, динамика в совершенном проявлении. Стиль в каждой детали.

Мощный. Линейка бензиновых и дизельных двигателей Hyundai Santa Fe мощностью до 200 л.с. Средний расход составит 6,8 л топлива на 100 км, а при максимальном раскладе — 8,9 литра. До 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 9,8 с. Идеальное сочетание производительности и топливной экономичности.

Комфортный. В Hyundai Santa Fe Premium комфорт гарантирован каждому пассажиру. А багажное отделение объемом 582 литра позволит вместить абсолютно всё.


Успейте приобрести надежный Hyundai Santa Fe по программе trade-in с выгодой до 100 000 рублей!

Преимущества программы Trade-in:
— экономия времени на продажу прежнего авто;
— отсутствие затрат на предпродажную подготовку, рекламу и поиски покупателя;
— безопасность сделки;
— возможность одновременно оформить покупку нового автомобиля с дополнительной выгодой;
— принимаем автомобиль любой марки.

Хотите узнать подробности?
Свяжитесь с нашими консультантами по тел. (3812) 92-50-10.

Феникс-Авто
Официальный дилер Hyundai
10 лет Октября, 182
(3812) 92-50-10
www.hyundai-fenixauto.ru


* Трейд-ин

** Скидки предоставляются от рекомендованной максимальной розничной цены с учетом НДС, приобретающим автомобиль Santa Fe Premium. Предложение ограничено, не является публичной офертой, действительно по 30.11.2016г.

На правах рекламы

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