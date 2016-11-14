Город55
ГлавноеВсе новости

Состояние мостов в Омске мэрия не контролирует, требуется диагностика

14 ноября 2016, 10:22
Требуется проведение всестороннего обследования мостовых сооружений

Прокуратура Омска проверила, как мэрия выполняет свои обязанности в дорожной сфере и как содержится соответствующая муниципальная собственность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проведена в связи с обращением Управления Госавтонадзора по региону.

Выяснилось, что мэрия не проводит специальные осмотры городских мостов, находящихся в ее ведении, в частности мостов «Ленинградский» и «Комсомольский». Что важно, не определена частота проведения обследований сооружений.

Кроме того, специалисты Госавтонадзора выявили ряд нарушений при эксплуатации мостовых сооружений в Омске. По информации специалистов, для того чтобы устранить замечания требуется назначение диагностики. Мэрия игнорирует назначение такой процедуры.

Прокуратура г. Омска направила исковое заявление в суд о признании деятельности мэрии нарушающей законодательство и требует устранить нарушения, провести диагностику состояния мостов.


Фото: иллюстрация

#Новости#Недвижимость#Главное#Экономика#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31