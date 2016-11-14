Состояние мостов в Омске мэрия не контролирует, требуется диагностика

Прокуратура Омска проверила, как мэрия выполняет свои обязанности в дорожной сфере и как содержится соответствующая муниципальная собственность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка проведена в связи с обращением Управления Госавтонадзора по региону.
Выяснилось, что мэрия не проводит специальные осмотры городских мостов, находящихся в ее ведении, в частности мостов «Ленинградский» и «Комсомольский». Что важно, не определена частота проведения обследований сооружений.
Кроме того, специалисты Госавтонадзора выявили ряд нарушений при эксплуатации мостовых сооружений в Омске. По информации специалистов, для того чтобы устранить замечания требуется назначение диагностики. Мэрия игнорирует назначение такой процедуры.
Прокуратура г. Омска направила исковое заявление в суд о признании деятельности мэрии нарушающей законодательство и требует устранить нарушения, провести диагностику состояния мостов.
Фото: иллюстрация