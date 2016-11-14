Скачок цен на автомобили в России, результат девальвации рубля

После Нового года в России может на 5-7% увеличиться стоимость автомобилей, что связано с эффектом девальвации российской валюты, который дилерами еще не был полностью компенсирован.
Кроме того, отмечаются, что некоторые производители в будущем году увеличат стоимость своей продукции в среднем сразу на 10-15%. С начала нынешнего года автомобили в среднем подорожали на 7%, сообщает ряд российских СМИ.
Ранее, летом нынешнего года аналитическое агентство "Автостат" прогнозировало рост цен на российском рынке на легковые автомобили во втором полугодии 2016 года. По данным агентства, стоимость автомобилей с 2014 по 2016 годы из-за роста евро и доллара относительно рубля поднялась на 38%.
Фото: иллюстрация