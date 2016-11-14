Сервелат с ртутью, найденный в магазине Омска, завезли из Новосибирска

Токсичную колбасу завезли в Омск из соседней Новосибирской области.
Напомним, как ранее сообщал портал Gorod55.ru сервелат с превышающими показателями
В понедельник, 14 ноября, стало известно, что опасную для жизни и здоровья человека колбасу производят, а потом реализуют соседи-новосибирцы, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.
В профильном ведомстве комментируют, что на сегодняшний день идет изъятие из товарооборота остатков опасного варено-копченого сервелата как из торговых точек города Омска, так и на предприятии, осуществляющем производство указанной продукции.
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