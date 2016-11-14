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Сервелат с ртутью, найденный в магазине Омска, завезли из Новосибирска

14 ноября 2016, 18:32
Изъятие всей партии ртутного сервелата.

Токсичную колбасу завезли в Омск из соседней Новосибирской области.

Напомним, как ранее сообщал портал Gorod55.ru сервелат с превышающими показателями наличия ртути обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора в одном из омских супермаркетов. В лаборатории омского референтного центра, при проведении соответствующих исследований, установлено: в пробах колбасных изделий наличие жидкого металла во много раз превышает предельно допустимые показатели.

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что опасную для жизни и здоровья человека колбасу производят, а потом реализуют соседи-новосибирцы, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.

В профильном ведомстве комментируют, что на сегодняшний день идет изъятие из товарооборота остатков опасного варено-копченого сервелата как из торговых точек города Омска, так и на предприятии, осуществляющем производство указанной продукции.

Фото: иллюстрация

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