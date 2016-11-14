Сервелат с ртутью, найденный в магазине Омска, завезли из Новосибирска

Напомним, как ранее сообщал портал Gorod55.ru сервелат с превышающими показателями наличия ртути обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора в одном из омских супермаркетов. В лаборатории омского референтного центра, при проведении соответствующих исследований, установлено: в пробах колбасных изделий наличие жидкого металла во много раз превышает предельно допустимые показатели.