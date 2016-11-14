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Под Омском автоледи с 10-летним ребенком вылетела в кювет

14 ноября 2016, 07:35
Авария на трассе.

В социальных сетях омичка рассказала о случившемся с ней на автодороге Омск - Тара серьезном ДТП.

При движении по ледяной колее на 55-м километре трассы у автомобиля женщины лопнуло колесо, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет "вверх тормашками". По словам омички в этом ДТП никто не пострадал.

В своем сообщении женщина отметила, что с ней в машине находился 10-летний ребенок. После ДТП пострадавшие пытались остановить какую-либо из проезжающих машин, но откликнулись лишь водители снегоуборочной спецтехники, которых автоледи и поблагодарила в своем посте.

Фото: vk.com/regik55

#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
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