Под Омском автоледи с 10-летним ребенком вылетела в кювет

В своем сообщении женщина отметила, что с ней в машине находился 10-летний ребенок. После ДТП пострадавшие пытались остановить какую-либо из проезжающих машин, но откликнулись лишь водители снегоуборочной спецтехники, которых автоледи и поблагодарила в своем посте.