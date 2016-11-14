Омск встал в 7-километровых пробках

Более 7-балльных пробок на минувшей неделе не было. Затор в 6 баллов был зафиксирован утром в четверг, 9 ноября, он коснулся улиц Светловская, Новокирпичная, Кирова, Богдана Хмельницкого, от АЗС до 3-й Транспортной улицы. Протяженность данной пробки, продержавшейся один час и сорок минут, составила 6 километров.