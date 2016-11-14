Омск встал в 7-километровых пробках

Изменившиеся погодные условия, ознаменовавшиеся снегопадами, похолоданием и гололедом, оказали значительное влияние на дорожную ситуацию в городе, спровоцировав большое количество серьезных пробок.
На минувшей неделе, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальные 8-балльные заторы в Омске были зафиксирован в среду и четверг. В остальные дни серьёзность пробок варьировалась в интервале от 2 до 7 баллов.
Самая длинная пробка, продержавшаяся два часа и двадцать минут была зафиксирована на улицах Волгоградская, Конева, на мосту имени 60-летия Победы, на улице Фрунзе, от Новороссийской до улицы Герцена в среду, 9 ноября. Ее протяженность составила 7,4 километра.
Во вторник, 8 ноября, сервис зафиксирован пробку протяженностью 7,2 километра, которая продержалась один час и сорок минут, на улице Маршала Жукова, Фрунзенском мосту, улице Булатова, мосту имени 60-летия Победы, улице Конева, от Детского Зоопарка до улицы 70 лет Октября.
Более 7-балльных пробок на минувшей неделе не было. Затор в 6 баллов был зафиксирован утром в четверг, 9 ноября, он коснулся улиц Светловская, Новокирпичная, Кирова, Богдана Хмельницкого, от АЗС до 3-й Транспортной улицы. Протяженность данной пробки, продержавшейся один час и сорок минут, составила 6 километров.
К вечеру понедельника, 14 ноября, в Омске наблюдаются 6-балльные пробки. Ситуацию осложняют несколько ДТП, произошедших в центральном округе города.
Фото в тесте: скриншот с «Яндекс.Пробки»