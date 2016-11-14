Омичи по доверчивости потеряли 5,2 миллиона рублей

В июле 2016 года трое омичей были признаны виновными в преступлениях по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой. Накануне судебная коллегия в апелляционном порядке рассмотрела дело; на данный момент приговор за хищение недвижимости у граждан вступил в законную силу.
В результате деятельности организованной группы, девять омичей лишились своей недвижимости. Трое из потерпевших оказались воспитанниками детдомов: после получения положенного жилья они передали право распоряжения недвижимостью указанным выше лицам. Совокупный причиненный ущерб превысил сумму в 5,2 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Осужденные вину не признают. Решением суда Абельдинов получил 8 лет лишения свободы, Неживых - 5,5 лет в ИК общего режима. Новиков, ранее имевший судимость, проведет 6,5 лет в ИК строгого режима. Со всех троих будет взыскана полная сумма причиненного ущерба.