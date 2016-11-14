Омичи по доверчивости потеряли 5,2 миллиона рублей

В июле 2016 года трое омичей были признаны виновными в преступлениях по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой. Накануне судебная коллегия в апелляционном порядке рассмотрела дело; на данный момент приговор за хищение недвижимости у граждан вступил в законную силу.

