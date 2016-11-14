Омичам советуют не выходить из дома, на регион обрушатся морозы под 40

В связи с изменением погодных условий ГУ МЧС РФ по Омской области рекомендует жителям региона воздержаться от продолжительного пребывания на морозе. Автомобилистам советуют воздержаться от длительных и дальних поездок. Кроме того, обращается внимание на тот факт, что не следует пренебрегать правилами пожарной безопасности, желая обогреть жилище.