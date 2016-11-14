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Омичам советуют не выходить из дома, на регион обрушатся морозы под 40

14 ноября 2016, 19:07
Аномальное похолодание.

Согласно данным «Обь-Иртышского УГМС», с 14 по 20 ноября в Омской области ожидается холодная погода, ожидается, что температура воздуха в регионе будет на 10 градусов ниже климатической нормы.

По данным «Обь-Иртышского УГМС» морозная погода продержится вплоть до 20 ноября. Ночные температуры в этот период будут опускаться до -27…-32 градусов, при прояснении до -35…-37 градусов.

В связи с изменением погодных условий ГУ МЧС РФ по Омской области рекомендует жителям региона воздержаться от продолжительного пребывания на морозе. Автомобилистам советуют воздержаться от длительных и дальних поездок. Кроме того, обращается внимание на тот факт, что не следует пренебрегать правилами пожарной безопасности, желая обогреть жилище.

Также омичам в период грядущих морозов рекомендуется воздержаться от эксплуатации большого количества электробытовых приборов, следить за исправностью удлинителей и электророзеток. Обращается внимание на опасность использования обогревателей кустарного производства.


Фото: иллюстрация

#Новости#Погода#Город
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