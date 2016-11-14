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Омич со второй попытки убил бывшую жену и ранил ножом ее сожителя

14 ноября 2016, 13:14
Устанавливаются обстоятельства преступления.

Накануне, 13 ноября, в одном из частых домов села Красноярка Омской области было найдено тело женщины с ножевыми ранениями. По данному факту Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Согласно версии следствия, бывший муж потерпевшей, проживавший с экс-супругой и ее сожителем в одной квартире, во время совместного распития алкоголя приревновал женщину к ее 60-летнему гражданскому мужу. На почве ревности мужчина ударил женщину ножом в область сердца, а также нанес ножевые ранения ее сожителю.

Женщина от ножевого ранения скончалась на месте, а ее гражданский муж с повреждениями внутренних органов был госпитализирован. Ранее судимый за покушение на убийство супруги 60-летний подозреваемый уже задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании для злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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