Омич со второй попытки убил бывшую жену и ранил ножом ее сожителя

Согласно версии следствия, бывший муж потерпевшей, проживавший с экс-супругой и ее сожителем в одной квартире, во время совместного распития алкоголя приревновал женщину к ее 60-летнему гражданскому мужу. На почве ревности мужчина ударил женщину ножом в область сердца, а также нанес ножевые ранения ее сожителю.