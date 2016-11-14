Нетрезвая автоледи протаранила грузовик под Омском

В отделе пропаганды ГИБДД порталу Gorod55.ru сообщили, что информация об аварии поступила сегодня ночью в 05:50 на пульт дежурной части региональной автоинспекции.
На месте происшествия сотрудниками облавтоинспекции предварительно установлено, что автоледи, 47-летняя женщина, за рулем легкового автомобиля Mitsubishi Colt с признаками алкогольного опьянения в районе 12 километра автодороги Троицкое-Чукреевка, не выдержав безопасной дистанции, допустила столкновение с большегрузным автотранспортным средством DAF под управлением мужчины 1965 года рождения.
Итогом ДТП стало обращение автоледи за медпомощью, но от госпитализации она отказалась. В отношении нетрезвой автомобилистки возбуждено административное делопроизводство по ст. 12.26 КоАП России. Подробности автоаварии уточняются.
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