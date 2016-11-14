Нетрезвая автоледи протаранила грузовик под Омском



На месте происшествия сотрудниками облавтоинспекции предварительно установлено, что автоледи, 47-летняя женщина, за рулем легкового автомобиля Mitsubishi Colt с признаками алкогольного опьянения в районе 12 километра автодороги Троицкое-Чукреевка, не выдержав безопасной дистанции, допустила столкновение с большегрузным автотранспортным средством DAF под управлением мужчины 1965 года рождения.