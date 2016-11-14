Город55
ГлавноеВсе новости

Микроавтобус загорелся на остановке в Омске, видео

14 ноября 2016, 17:09
Сообщение очевидцев.

Сегодня утром, 14 ноября, на стоянке по улице 6-я Ленинградская сгорел микроавтобус, сообщают пользователи соцсетей.


Портал Gorod55.ru, связавшись с пресс-службой регионального министерства по чрезвычайным ситуациям, уточнил некоторые детали утреннего инцидента.


- Звонок о возгорании микроавтобуса в Ленинском округе в дежурную часть поступил 14 ноября в 09:18. На место происшествия выехали два пожарных расчета, но по дороге один был возвращен. Спасатели установили, что горел микроавтобус Ssang Yong 2007 года выпуска. На тушение пожара сотрудникам МЧС понадобилось 5 минут, полную ликвидацию очага возгорания – 30 минут. Сведений о пострадавших, к счастью, нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.


Одному из очевидцев удалось заснять пожар, впоследствии он выложил его в сеть.



Фото: скриншот с видео

#Новости#Главное#Общество#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31