Микроавтобус загорелся на остановке в Омске, видео



- Звонок о возгорании микроавтобуса в Ленинском округе в дежурную часть поступил 14 ноября в 09:18. На место происшествия выехали два пожарных расчета, но по дороге один был возвращен. Спасатели установили, что горел микроавтобус Ssang Yong 2007 года выпуска. На тушение пожара сотрудникам МЧС понадобилось 5 минут, полную ликвидацию очага возгорания – 30 минут. Сведений о пострадавших, к счастью, нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.