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Мэрия выделит 4,5 млн. рублей, чтобы не превращать Омск в город-вошь

14 ноября 2016, 11:28
Деньги нашли.

Сегодня администрация Омска сообщила, что планирует продолжить субсидирование банных предприятий города. Как отмечается, в 2017 году под это будет выделено 4,5 млн. рублей.

Как пояснили в мэрии, за 9 месяцев этого года за льготными талонами на посещение муниципальных бань обратилось 4701 человек. Данная льгота действует с 2003 года. Ею могут воспользоваться инвалиды, ветераны, малообеспеченные семьи.


Льгота составляют половину от действующей цены. Сегодня тариф на посещение муниципальной бани составляет 170 рублей для взрослого и 85 рублей для ребенка до 7 лет.

Напомним, вопрос о субсидировании муниципальных бань был поднят на публичных слушаниях городского бюджета. Тогда депутат Горсовета Александр Иванов обратил внимание, что в проекте финансового документ отсутствует строка на финансирование банных предприятий. Депутат заметил, что если деньги не будут заложены, то Омск превратится в «город-вошь».

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