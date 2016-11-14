Мэрия выделит 4,5 млн. рублей, чтобы не превращать Омск в город-вошь

Напомним, вопрос о субсидировании муниципальных бань был поднят на публичных слушаниях городского бюджета. Тогда депутат Горсовета Александр Иванов обратил внимание, что в проекте финансового документ отсутствует строка на финансирование банных предприятий. Депутат заметил, что если деньги не будут заложены, то Омск превратится в «город-вошь».

