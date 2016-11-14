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Изменения в структуре ожидают региональный Минсельхоз

14 ноября 2016, 16:31
В рамках действующего штата будет создано новое управление.

Новое Управление пищевой и перерабатывающей промышленности планирует создать в следующем году министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов.

По его словам, пищевая промышленность и переработка вносят в копилку бюджета в 10 раз больше налогов, чем растениеводство. Отсюда вывод – этому направлению надо выделять больше внимания. Главная задача нового подразделения – выстроить систему по поддержке инвестиций в сферу переработки, а также помощь в освоении внешних рынков, развитию торговых сетей.

Кроме того, чиновник призвал аграриев оперативнее отвечать на рыночные запросы. К примеру, в 2016 году цена на чечевицу выросла до 40-45 тысяч рублей за тонну, рапс- 25 тысяч рублей за тонну, подорожал горох.

«Нельзя заниматься выращиванием единственной культуры, а делать свой выбор исходя из рентабельности»,-отметил Максим Чекусов.

Фото: иллюстрация

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