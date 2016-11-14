Изменения в структуре ожидают региональный Минсельхоз

По его словам, пищевая промышленность и переработка вносят в копилку бюджета в 10 раз больше налогов, чем растениеводство. Отсюда вывод – этому направлению надо выделять больше внимания. Главная задача нового подразделения – выстроить систему по поддержке инвестиций в сферу переработки, а также помощь в освоении внешних рынков, развитию торговых сетей.