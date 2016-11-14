Хоккеисты Авангарда уехали играть в Китай

Сегодня омские хоккеисты отправятся в Китай, где завтра в 18:00 по омскому времени начнется матч в Шанхае несмотря на тот факт, что клуб «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, но перед началом нынешнего сезона КХЛ было решено, что клуб из Поднебесной проведет 11 игр на стадионе «Фэйян» Шанхая.