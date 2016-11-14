Хоккеисты Авангарда уехали играть в Китай

Завтра, 15 ноября, омский «Авангард» впервые в своей истории проведет официальный матч с китайским клубом. В ледовом дворце Шанхая «ястребы» встретятся с «Куньлунь Ред Стар».
Сегодня омские хоккеисты отправятся в Китай, где завтра в 18:00 по омскому времени начнется матч в Шанхае несмотря на тот факт, что клуб «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, но перед началом нынешнего сезона КХЛ было решено, что клуб из Поднебесной проведет 11 игр на стадионе «Фэйян» Шанхая.
В настоящее время омский «Авангард» занимает на Востоке вторую позицию, после 30 матчей в активе омичей 19 побед и 11 поражений. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» располагается на седьмом месте, после 28 матчей в активе китайского клуба 14 побед.
Стоит напомнить, что в ходе последней трехматчевой домашней серии «ястребы» оказались сильнее нижегородского «Торпедо» (3:2), ХК «Сочи» (4:0) и московский «Спартак» (3:2).
После матча с «Куньлунь Ред Стар» омские хоккеисты отправятся в Хабаровск, где 17 ноября сыграют с «Амуром», а после во Владивосток, где 19 ноября сразятся с местным «Адмиралом».
Фото: hawk.ru