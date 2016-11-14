Горожанам поставили ультиматум: или плати долги, или нет отопления

Омичи массово не платят за отопление, и ресурсоснабжающие организации грозятся ограничить подачу тепла, а то и вовсе отключить. И имеют на это право. По данным АО «ОмскРТС», задолженность юрлиц за отопление только перед данной организацией достигла более 618 миллионов рублей. Прирост задолженности за 2016 год составил почти 30%.
Ограничить или отключить отопление могут, если потребитель (юрлицо) не оплатил тепловую энергию, либо нарушает режим потребления электроэнергии. Теплоснабжающая организация направляет должнику уведомление об ограничении подачи тепла – частичном или полном. Если в указанный срок потребитель долг не устранил, ему либо прекращают подавать тепловую энергию через переключение на тепловых сетях, либо отсоединяют теплопотребляющие установки от тепловой сети. После оплаты долга действия по возобновлению теплоснабжения оплачивает потребитель, причем это подключение не может рассматриваться как новое подключение.
В случае частичного ограничения тепла снижают объем или температуру теплоносителя, также возможно прекращение подачи тепла в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. При этом недопоставленный объем тепла (в соответствии с объемом, указанным в договоре) организация поставлять не будет, сообщается на сайте АО «РТС».
До введения ограничений ресурсоснабжающая организация в письменной форме уведомляет потребителя о возможных санкциях за долги. Если через пять дней после введения ограничения долг не будет погашен, организация вправе прекратить подачу тепловой энергии и теплоносителя, заранее сообщив информацию о дате и времени отключения.
Долги за отопление строительных компаний составляют порядка 10,9 миллионов рублей, среди должников на октябрь 2016 года названы «Сектор», «Госстройподряд», «Соликам», «Строительная компания Трест-5», «Омскнефтепроводстрой», «Домостроительная компания-7». Долг организаций сферы ЖКХ немногим меньше – составляет 10,5 миллионов рублей (ЖКО «Полет», ЖКО «Берег», омский филиал «ЛИК-Комфорт», ЖКХ «Сервис»,). Омские ТСЖ и управляющие компании задолжали 39,5 миллионов рублей. Лидером списка стало ООО «Жилищная управляющая компания» с долгом в 6,47 миллиона рублей. На втором месте – УК «Жилищно-коммунального хозяйства «Норматив». Далее следуют еще двадцать ТСЖ и одна управляющая компания, с долгами от 514 тысяч до 2,6 миллионов рублей.
Учреждения министерства обороны на 1 октября 2016 имеют долг в 45 миллионов рублей, ряд организаций управления федерального казначейства по Омской области. Сибирский профессиональный колледж задолжал за отопление 1 миллион рублей, омский педколледж №1 – около 190 тысяч рублей. В списке должников числятся несколько школ и детских садов, также СК «Юность» и СКК имени Блинова.