Горожанам поставили ультиматум: или плати долги, или нет отопления

До введения ограничений ресурсоснабжающая организация в письменной форме уведомляет потребителя о возможных санкциях за долги. Если через пять дней после введения ограничения долг не будет погашен, организация вправе прекратить подачу тепловой энергии и теплоносителя, заранее сообщив информацию о дате и времени отключения.



Долги за отопление строительных компаний составляют порядка 10,9 миллионов рублей, среди должников на октябрь 2016 года названы «Сектор», «Госстройподряд», «Соликам», «Строительная компания Трест-5», «Омскнефтепроводстрой», «Домостроительная компания-7». Долг организаций сферы ЖКХ немногим меньше – составляет 10,5 миллионов рублей (ЖКО «Полет», ЖКО «Берег», омский филиал «ЛИК-Комфорт», ЖКХ «Сервис»,). Омские ТСЖ и управляющие компании задолжали 39,5 миллионов рублей. Лидером списка стало ООО «Жилищная управляющая компания» с долгом в 6,47 миллиона рублей. На втором месте – УК «Жилищно-коммунального хозяйства «Норматив». Далее следуют еще двадцать ТСЖ и одна управляющая компания, с долгами от 514 тысяч до 2,6 миллионов рублей.