Авангард отказался от недавно приобретенного хоккеиста

Стоит напомнить, что 1 ноября 25-летний Губарев, который после 11 матчей в составе «Трактора» не набрал ни одного очка, был обменян на канадца Дерека Роя , который пополнил состав «ястребов» в начале нынешнего сезона и отличился за это время 5 голами и 7 результативными передачами.