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Авангард отказался от недавно приобретенного хоккеиста

14 ноября 2016, 16:43
Нападающий вернулся в свой прежний клуб.

Недавно перешедший из «Трактора» в состав омского «Авангарда» Данил Губарев вернулся в челябинский клуб, сообщает пресс-служба клуба.

Стоит напомнить, что 1 ноября 25-летний Губарев, который после 11 матчей в составе «Трактора» не набрал ни одного очка, был обменян на канадца Дерека Роя, который пополнил состав «ястребов» в начале нынешнего сезона и отличился за это время 5 голами и 7 результативными передачами.

Теперь Данил Губарев, не проведший за «Авангард» ни единой встречи, возвращается обратно в «Трактор» спустя две недели после переезда из Челябинска в Омск.

Стоит напомнить, что в субботу, 12 ноября, «Авангард» на «Арене Омск» сумел одержать победу над столичным «Спартаком». Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «ястребов».

Фото: hawk.ru

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