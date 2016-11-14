Авангард отказался от недавно приобретенного хоккеиста

Недавно перешедший из «Трактора» в состав омского «Авангарда» Данил Губарев вернулся в челябинский клуб, сообщает пресс-служба клуба.
Стоит напомнить, что 1 ноября 25-летний Губарев, который после 11 матчей в составе «Трактора» не набрал ни одного очка,
Теперь Данил Губарев, не проведший за «Авангард» ни единой встречи, возвращается обратно в «Трактор» спустя две недели после переезда из Челябинска в Омск.
Стоит напомнить, что в субботу, 12 ноября, «Авангард» на «Арене Омск» сумел одержать победу над столичным «Спартаком». Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «ястребов».
Фото: hawk.ru