В Омске отремонтируют полсотни дорог

Отмечается, что в ремонтные работы на все объектах, вошедших в перечень, будет входить наравне с ремонтом асфальтного покрытия, также нанесение дорожной разметки и устройство светофоров.

Согласно российскому законодательству, по утвержденному перечню, пройдут публичные слушания.