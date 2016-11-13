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В Омске отремонтируют полсотни дорог

13 ноября 2016, 12:27
Масштабный ремонт запланирован на 2017 год.

В профильном департаменте омской администрации находится на рассмотрении предварительный перечень дорог города Омска, подлежащих приведению в нормативное эксплуатируемое состояние в 2017-2018 годах, сообщается на сайте городской администрации.


Автодороги местного значения войдут в разрабатываемую совместно с областным минстроем на основании решений, которые были приняты ранее Советом при Президенте России, региональную комплексную программу по качеству и безопасности дорог.


По данным департаментов омской мэрии - горхозяйства и транспорта - общая площадь дорожного полотна, подлежащего ремонту в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», а это 51 дорога местного значения, составит 1620 тысяч квадратных метров.


Отмечается, что в ремонтные работы на все объектах, вошедших в перечень, будет входить наравне с ремонтом асфальтного покрытия, также нанесение дорожной разметки и устройство светофоров.
Согласно российскому законодательству, по утвержденному перечню, пройдут публичные слушания.


Помимо этого, на средства выделенных субсидий, будут организованы мероприятия по проведению технической оценки состояния автодорог города Омска, куда будут привлечены административно-технические инспекции окружных администраций.

По материалам пресс-службы омской мэрии
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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