Пожар в омской 5-этажке, на месте 12 спасателей, 3 единицы спецтехники

По информации, размещенной на сайте регионального ведомства министерства по чрезвычайным ситуациям, прошедшей ночью в Омске загорелась одна из квартир пятиэтажного дома в Советском округе.
В воскресенье, 13 ноября, в 02:10 на пульт дежурных спасателей МЧС России по Омской области поступило сообщение о пожаре на 1-м этаже в многоэтажном доме. На место возгорания были отправлены 12 человек , 3 единицы специальной техники и 2 звена газодымовой защиты.
На тушение пожара омским сотрудникам МЧС понадобилось 10 минут, полную ликвидацию пожара – полчаса.
Все подробности и обстоятельства уточняются, по предварительным данным, сведений о пострадавших и погибших нет.
По материалам пресс-службы регионального МЧС России
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