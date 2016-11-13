Пожар в омской 5-этажке, на месте 12 спасателей, 3 единицы спецтехники



В воскресенье, 13 ноября, в 02:10 на пульт дежурных спасателей МЧС России по Омской области поступило сообщение о пожаре на 1-м этаже в многоэтажном доме. На место возгорания были отправлены 12 человек , 3 единицы специальной техники и 2 звена газодымовой защиты.