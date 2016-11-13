Над Омском зависло огромное небесное тело

По информации, размещенной на сайте НАСА , сегодня население планеты в ночном небе сможет понаблюдать за вторым из трех супер-лунных шоу этого года.



В ночь с 13 на 14 ноября удивительную небесную картину увидят и жители Омского региона. Ранее портал Gorod55.ru уже писал о небесных явлениях , которые закроют уходящий год – 14 ноября и 14 декабря.