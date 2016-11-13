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Над Омском зависло огромное небесное тело

13 ноября 2016, 15:36
Луна приближается к Земле на самое короткое расстояние.

По информации, размещенной на сайте НАСА, сегодня население планеты в ночном небе сможет понаблюдать за вторым из трех супер-лунных шоу этого года.

В ночь с 13 на 14 ноября удивительную небесную картину увидят и жители Омского региона. Ранее портал Gorod55.ru уже писал о небесных явлениях, которые закроют уходящий год – 14 ноября и 14 декабря.

Как отмечают в национальном агентстве по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, в понедельник, 14 ноября, луна будет особенной из-за близкого приближения к Земле.

До этого подобные небесные явления были зафиксированы в 1948 году, а следующие произойдут в 2034 году, то есть через 18 лет.

Известно, что в этот момент, Луна может приблизиться к Земле на самое короткое расстояние, поэтому она будет казаться больше в диаметре, и на 30% возрастет степень ее освещенности.

Сегодняшняя супер-Луна – вторая из возможных трех в этом году. Еще за одним суперлунием можно будет понаблюдать 14 декабря 2016 года.

Во время супер-лунных шоу, одно из которых произойдет уже сегодня ночью, ученые смогут определить, что происходит на других планетах и объектах Солнечной системы.


Фото: иллюстрация

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