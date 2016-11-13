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На трассе М-51 большегруз объят пламенем, работают спасатели

13 ноября 2016, 16:37
Сообщение очевидцев.

О возгорании большегрузного автотранспортного средства сообщают пользователи социальных сетей.


Сегодня утром в объектив фотоаппарата очевидца на трассе М-51 около придорожного комплекса «Омич» попал грузовик, объятый открытым огнем.


На выложенных в соцсеть фотографиях видно, что горит кабина большегруза. Также отмечается, что предварительно сведений о пострадавших на омской трассе нет, груз, находящийся в фуре тягача во время пожара, тоже не пострадал.

На месте открытый огонь тушат пожарные. Подробности инцидента уточняются.



Фото: vk.com/regik55

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