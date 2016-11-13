На трассе М-51 большегруз объят пламенем, работают спасатели

О возгорании большегрузного автотранспортного средства сообщают пользователи социальных сетей.
Сегодня утром в объектив фотоаппарата очевидца на трассе М-51 около придорожного комплекса «Омич» попал грузовик, объятый открытым огнем.
На выложенных в соцсеть фотографиях видно, что горит кабина большегруза. Также отмечается, что предварительно сведений о пострадавших на омской трассе нет, груз, находящийся в фуре тягача во время пожара, тоже не пострадал.
На месте открытый огонь тушат пожарные. Подробности инцидента уточняются.
Фото: vk.com/regik55