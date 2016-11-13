Экстремальное похолодание до -35, на дорогах дежурят сотрудники ГИБДД



Так, водители, чьи автомобили в пути сломались, и они рискуют замерзнуть в дороге, на специальных дорожных пунктах могут выпить горячего чая, согреться или отдохнуть. Отмечается, что подобные пункты располагаются в придорожных кафе и автозаправочных станциях.