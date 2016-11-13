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Экстремальное похолодание до -35, на дорогах дежурят сотрудники ГИБДД

13 ноября 2016, 10:12
Помощь на трассах от сотрудников Госавтоинспекции.

В связи с ухудшением погодных условий, а также с резким понижением температуры, на омских дорогах созданы стационарные пункты для водителей, попавших в сложную ситуацию, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

Ранее портал Gorod55.ru уже сообщал, что в выходные дни на Омскую область обрушатся арктические морозы и обильный снегопад.


Так, водители, чьи автомобили в пути сломались, и они рискуют замерзнуть в дороге, на специальных дорожных пунктах могут выпить горячего чая, согреться или отдохнуть. Отмечается, что подобные пункты располагаются в придорожных кафе и автозаправочных станциях.


Кроме этого, сотрудниками Госавтоинспекции регулярно мониторится ситуация на автодорогах Омской области. Особое внимание патрулирующими уделяется стоящим на обочинах вдоль трассы автомобилям. Также можно обратиться к сотрудникам ГИБДД за помощью, попросить подвезти до ближайших пунктов обогрева.


По всем возникшим сложным ситуациям, которые произошли при движении по автодорогам региона, можно обратиться в дежурные части ГИБДД или по телефону 02.


Напомним, что 13,14 и 15 ноября на территории Омской области сохранится морозная погода .


Сегодня, 13 ноября, дневная температура может опуститься до -26 градусов. Скорость ветра достигнет 11 метров секунду. Местами метель.


Завтра, 14 ноября, местами прогнозируется небольшой снег, слабая метель. Дневная и ночная температура составит -19…-24 градусов. В северных районах возможно понижение температуры до -32 градусов.

Во вторник, 15 ноября, сохранится морозная погода с резко отрицательными температурами. При скорости ветра 4-9 метров в секунду ожидается ночью -24…-29 градусов, по северу региона до -35 градусов. Днем от -20 до -25 градусов, местами до -30 градусов.


По материалам пресс-служб УГИБДД УМВД России по Омской области, Обь-Иртышского УГМС
Фото: иллюстрация

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