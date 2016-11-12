Жестокая правда Омска: беспощадная борьба за выживание



- Я родился в 1962 году и могу сказать, что сегодня делается очень и очень много. Раньше строились новые больницы, кинотеатры, школы, и ни на одной никогда не было пандуса. Строились новые проспекты, красивые улицы… Никому в голову не приходило, что бордюр надо сделать таким, чтобы по нему не приходилось скакать и прыгать. Я вспоминаю, как молодые мамочки с колясками по этим бордюрам ребенка - бух! бух! бух! Как-то не принято было в Советском Союзе думать об этом. Не помню, когда у меня эта мысль родилась, что в то время не было трех вещей - проституции, наркомании, инвалидности. Об инвалидах не упоминали. Для кого строить, если такой категории просто нет?