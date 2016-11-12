Жестокая правда Омска: беспощадная борьба за выживание

В конце 2015 года, в ходе прокурорской проверки, в Омском регионе было выявлено почти две тысячи нарушений прав инвалидов и пожилых граждан. Право на безбарьерную среду нарушается постоянно, на протяжении нескольких лет, сообщают в омской прокуратуре. Есть районы, в бюджетах которых финансирование на указанные цели не предусмотрено вообще. А есть бюджеты со статьей расходов на организацию доступной среды и собственники социальных объектов, которые обязаны обеспечить доступную среду. При этом вопрос, насколько эффективно потрачены средства, зачастую подвисает в воздухе: случаи, когда переустановили некорректно установленный пандус, мягко говоря, немногочисленны.
Месяц назад, 12 октября, на пандусе, установленном в подъезде многоквартирного дома в районе улицы 21-ая Амурская инвалид-колясочник упал с пандуса и был серьезно травмирован. По факту падения прокуратура организовала проверку соблюдений требований безопасности при установке пандуса.
Сколько еще инвалидов должны упасть с неправильных пандусов, попасть под машины, выезжая со специального места на парковке, получить травмы, чтобы среда, наконец, стала доступнее? Почему установка пандусов происходит вне нормативов, без необходимых консультаций, и в городе можно нагородить что-то ненужное или даже опасное?
Портал Gorod55 побеседовал на тему доступной среды в Омске с Сергеем Гезиковым, инвалидом с детства, на коляске ежедневно преодолевающим многочисленные городские преграды.
- Я родился в 1962 году и могу сказать, что сегодня делается очень и очень много. Раньше строились новые больницы, кинотеатры, школы, и ни на одной никогда не было пандуса. Строились новые проспекты, красивые улицы… Никому в голову не приходило, что бордюр надо сделать таким, чтобы по нему не приходилось скакать и прыгать. Я вспоминаю, как молодые мамочки с колясками по этим бордюрам ребенка - бух! бух! бух! Как-то не принято было в Советском Союзе думать об этом. Не помню, когда у меня эта мысль родилась, что в то время не было трех вещей - проституции, наркомании, инвалидности. Об инвалидах не упоминали. Для кого строить, если такой категории просто нет?
Делают неизвестно что, а потом гордо отчитываются
- Сейчас делается много, пусть медленно - Москва не сразу строилась. Меня до глубины души возмущает - делают неизвестно что, неизвестно для кого, а потом гордо отчитываются: мы потратили столько-то миллионов на доступную среду. Мне хочется посадить этого человека в коляску и сказать: «Ну-ка, братан, воспользуйся этой средой». Если он
Я так и понял, если парковки для инвалидов сделаны для снижения поголовья инвалидов, то сейчас все правильно. Как повлиять на эту ситуацию, я не знаю.
Чтобы попасть в омское отделение Всероссийского общества инвалидов, нужно открыть на себя тяжелую металлическую дверь: для человека на коляске это практически нереально. (- прим. ред.)
- Давайте скажем так, зайти туда, в принципе, можно. Наверное, люди сидят на зарплате и возмущаться-то им особо нельзя. А я вот не получаю там зарплату, я могу кричать - ребята, чего наделали?! Сядьте, проверьте, я вам даже коляску привезу, честное слово. А люди на зарплате, наверное, не могут так сказать.
Искусство парковки
- Моя большая проблема - это занятые парковки. Люди даже не понимают: «Чего возмущаешься, тебе места мало?» У меня иногда бывает настроение пошалить. Я беру камеру и, когда человек паркуется, говорю: «Сейчас будет рейд», и человека «сдувает». Штраф за стоянку на местах для инвалидов - пять тысяч рублей.
Один меня привел просто в восторг. Только я одного водителя с парковки выгнал, другой сдает задом на это же место. Он заехал и встал, у меня челюсть об коленку стукнулась. Говорю: «Вы инвалид?» «Нет». «А почему встали? Стоянка для инвалидов». Он голову поднимает и говорит: «А я задом ехал и знака не видел».
Многие автомобилисты просто не замечают знаков, предупреждающих о парковочных местах для инвалидов. Объясняют тем, что знаки высоко висят, вне зоны видимости. Вроде все по правилам, но водитель, паркуясь, обычно смотрит не вверх, а по сторонам. (- прим. ред.)
Например, возле Сбербанка на Жукова негде припарковаться. Я вынужден проехать до Омки - там есть место возле какого-то кафе - и подняться на коляске наверх. Идешь
Десятка два только моих знакомых ребят-колясочников ездят за рулем. Знаю, что за 2016 год было выписано примерно пять тысяч штрафов за парковки на местах для инвалидов. Я с этим сталкиваюсь каждый день; вот эта модель на дороге - маленькая модель нашей страны.
Два новейших архитектурных объекта - реконструированные улица Чокана Валиханова и улица Ленина
- Любинский сделали буквально только что. По моим представлениям, здесь ошибок не должно быть в принципе. Но вообще-то мы раскусили их парковку у Драмтеатра: это для сокращения поголовья инвалидов. Либо он со ступенек грохнется, либо
На Валиханова меня пригласили прогуляться по набережной. Двадцать лет в Омске живу и до того ни разу еще не гулял там. Подошли мы на второй день после открытия реконструированной Валиханова к механизму на смотровой площадке, еще незачехленному. Нажимаю кнопку для вызова сотрудника, никакой реакции. Подбегает охранник и спрашивает, чего мы балуемся.
- Вот желтенький значок, на нем инвалид нарисован, - говорю, - вот я, инвалид, если не видно, могу справку показать.
А мне отвечают, что механизм не работает.
В подземном переходе на Валиханова эта умная машина вместо того, чтобы поехать ко мне, дунула вниз. Мы терпеливо ждали, пока она съедет - там замерла. Подбежали охранники, подбежали и те, кто механизм устанавливали. Нажимали, пинали, в итоге заработала. Говорю: «Мужики, я очкую. Она же меня не поднимет обратно». Чтобы спуститься, надо всегда давить на кнопочку, отпустишь - остановится. Спуск - три минуты, чтобы не упал, голова не закружилась. Когда эта конструкция приехала вниз, то остановилась в пятнадцати сантиметрах от земли. «Мы торопились, и тут чуть-чуть недоделали», - говорят. Спрыгнул с этой площадки. Обратно эта конструкция с места не тронулась, сколько ни матерились, и кнопочку ни нажимали.
Обидно не за то, что долго делается, а за то, что хорошие настоящие деньги тратятся. Пришло же кому-то в голову в наш регион, в Сибирь,
О помощниках и вредителях
Люди всегда идут на помощь. Отказывают, если только очень торопятся: «Извини, некогда», - и побежал. Либо человек говорит, что недавно операцию сделали или грыжа, физически помочь не может. Мне 54 года, и я не помню, чтобы кто-то из людей мне отказал. И в трамваи, и в автобусы меня затаскивали, и через бордюры, и зимой по проезжей части шли меня толкали, когда невозможно было проехать.
Ситуация выходит парадоксальной. Люди, которые оказываются рядом на улице, всегда готовы помочь подняться по пандусу или преодолеть бордюр. А вот те, кто занимается организацией доступной среды в магазинах, банках, аптеках и иных общественных местах, почему-то решают все сами. Без участия людей с инвалидностью и понимания разумности своей постройки. И вряд ли хоть один из таких организаторов рискнет сесть в коляску и оценить удобство установленного им же пандуса.