В Омске девушка на автомобиле врезалась в столб, пострадал ребёнок

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска поступила в дежурную часть полиции сегодня, 12 ноября, около 9 утра.
Предварительно установлено, что водитель а/м Volkswagen Polo, женщина 1985 г.р., при движении по улице Орджоникидзе, у дома №120 не удержала автомобиль и врезалась в световую опору.
Медицинская помощь потребовалась пассажиру автомобиля – мальчику 2008 г.р. Уточняется, что признаков опьянения у водителя не выявлено. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД Росси по Омской области.
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