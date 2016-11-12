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В Омске девушка на автомобиле врезалась в столб, пострадал ребёнок

12 ноября 2016, 10:26
Утреннее ДТП.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска поступила в дежурную часть полиции сегодня, 12 ноября, около 9 утра.

Предварительно установлено, что водитель а/м Volkswagen Polo, женщина 1985 г.р., при движении по улице Орджоникидзе, у дома №120 не удержала автомобиль и врезалась в световую опору.

Медицинская помощь потребовалась пассажиру автомобиля – мальчику 2008 г.р. Уточняется, что признаков опьянения у водителя не выявлено. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД Росси по Омской области.


Фото: иллюстрация

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