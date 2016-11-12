Страшная авария под Омском, 5 погибших, облако снега накрыло дорогу

О серьезном дорожно-транспортном происшествии с погибшими на автотрассе Муромцево-Омск, портал Gorod55.ru
Дополнительные подробности сообщает пресс-служба губернатора Омской области. В лобовом столкновении пассажирского автобуса и инкассаторского автомобиля погибли пять человек. Спасателям МЧС пришлось проводить деблокировку зажатых в автомобиле людей.
Среди погибших: водитель и пассажир автобуса, а также водитель и два пассажира инкассаторского автомобиля. Еще двум пассажирам автобуса медицинская помощь была оказана на месте проезжавшим мимо врачом местной участковой больницы. В настоящее время пострадавшие с травмами средней степени тяжести находятся в Муромцевской районной больнице в хирургическом отделении.
Ситуация с ДТП находится на личном контроле губернатора Омской области. В ликвидации последствий автоаварии и выяснении причин было задействовано восемь единиц спецтехники и 18 человек.
Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего. Одна из возможных причин – обгон автобусом снегоуборочной техники. Из-за снежного облака, поднятого на дороге, водитель «ПАЗа» мог не заметить инкассаторскую «Газель».