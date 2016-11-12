Страшная авария под Омском, 5 погибших, облако снега накрыло дорогу

Среди погибших: водитель и пассажир автобуса, а также водитель и два пассажира инкассаторского автомобиля. Еще двум пассажирам автобуса медицинская помощь была оказана на месте проезжавшим мимо врачом местной участковой больницы. В настоящее время пострадавшие с травмами средней степени тяжести находятся в Муромцевской районной больнице в хирургическом отделении.