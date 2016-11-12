Город55
ГлавноеВсе новости

Страшная авария под Омском, 5 погибших, облако снега накрыло дорогу

12 ноября 2016, 23:35
Подробности трагедии.

О серьезном дорожно-транспортном происшествии с погибшими на автотрассе Муромцево-Омск, портал Gorod55.ru сообщал ранее.

Дополнительные подробности сообщает пресс-служба губернатора Омской области. В лобовом столкновении пассажирского автобуса и инкассаторского автомобиля погибли пять человек. Спасателям МЧС пришлось проводить деблокировку зажатых в автомобиле людей.

Среди погибших: водитель и пассажир автобуса, а также водитель и два пассажира инкассаторского автомобиля. Еще двум пассажирам автобуса медицинская помощь была оказана на месте проезжавшим мимо врачом местной участковой больницы. В настоящее время пострадавшие с травмами средней степени тяжести находятся в Муромцевской районной больнице в хирургическом отделении.

Ситуация с ДТП находится на личном контроле губернатора Омской области. В ликвидации последствий автоаварии и выяснении причин было задействовано восемь единиц спецтехники и 18 человек.

Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего. Одна из возможных причин – обгон автобусом снегоуборочной техники. Из-за снежного облака, поднятого на дороге, водитель «ПАЗа» мог не заметить инкассаторскую «Газель».




#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31