Омск может в 2017 году превратиться в «город-вошь»

На слушаниях городского бюджета депутат Горсовета Александр Иванов выступил в защиту общественных бань. Как сообщают
«Считаю, что субсидии банным хозяйствам надо вернуть в полном объёме. А иначе... В 2015 году у нас был город-пень, в 2016 году — город-яма, а в следующем году будет город-вошь».
Предложение депутата будет изучено в профильном комитете городского Совета.
Напомним, на публичных слушаниях бюджета директор департамента финансов Инна Парыгина отметила социальную направленность бюджета. Почти 9,85 млрд. рублей или около 70% бюджета выделено на социальную сферу, тем не менее, денег на субсидии для бань у города не нашлось.
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