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Омск может в 2017 году превратиться в «город-вошь»

12 ноября 2016, 12:05
Мэрия убрала субсидии на развитие банного хозяйства.

На слушаниях городского бюджета депутат Горсовета Александр Иванов выступил в защиту общественных бань. Как сообщают «Коммерческие вести», народный представитель указал на то, что мэрия решила сократить расходы на муниципальные бани, при этом траты, например, на содержание чиновничьего аппарата не уменьшены.


«Считаю, что субсидии банным хозяйствам надо вернуть в полном объёме. А иначе... В 2015 году у нас был город-пень, в 2016 году — город-яма, а в следующем году будет город-вошь».


Предложение депутата будет изучено в профильном комитете городского Совета.


Напомним, на публичных слушаниях бюджета директор департамента финансов Инна Парыгина отметила социальную направленность бюджета. Почти 9,85 млрд. рублей или около 70% бюджета выделено на социальную сферу, тем не менее, денег на субсидии для бань у города не нашлось.

Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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