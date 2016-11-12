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Омичам предложили выбрать ледяные скульптуры для города

12 ноября 2016, 19:05
Белая симфония.

В честь 50-летия Омского академического симфонического оркестра команда проекта «Омские мастера» готовит приятный сюрприз для посетителей филармонических концертов. В рамках празднования круглой даты на площади перед Концертным залом будет создана ледяная скульптура «Белая симфония». Как будет выглядеть скульптура, определит народное голосование на сайте филармонии и в группе фестиваля «Белая симфония» в Вконтакте.

Создание ледяной скульптуры приурочено к фестивалю «Белая симфония», посвященного юбилею Омского симфонического оркестра. Омичам предстоит выбрать один из четырех проектов скульптуры. В качестве главного символа юбилейного фестиваля «Омские мастера» предлагают скрипку, арфу, виолончель и скрипичный ключ. Принять участие в голосовании могут все желающие с 11 по 22 ноября на сайте филармонии и в группе фестиваля в Вконтакте (голоса суммируются). Итоги будут подведены 23 ноября в 11:00.

Торжественная установка ледяной скульптуры состоится 27 ноября на площади перед Концертным залом. Последние штрихи в изготовлении ледяной фигуры совместно с омскими мастерами сделают артисты симфонического оркестра во главе с художественным руководителем и главным дирижером Дмитрием Васильевым. В день открытия скульптуры горожане также смогут принять участие в создании инсталляции из ледяных шаров, посвященной юбилею оркестра.

Фестиваль «Белая симфония» пройдет в Концертном зале филармонии с 8 по 16 декабря. Он посвящен 50-летию Омского академического симфонического оркестра и включает пять разноплановых концертных программ.

Коллектив-юбиляр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Васильева – главный участник каждой из них. Вместе с ним на сцену выйдут звезды большой сцены – известные московские артисты: лидер группы «Моральный кодекс», заслуженный артист России Сергей Мазаев (кларнет, вокал), солистка Большого театра России Анна Аглатова (сопрано), Федор Рудин (скрипка), Игорь Федоров (кларнет). Кроме того, коллектив поздравят с юбилеем такие выдающиеся деятели культуры, как актер театра и кино – народный артист России Дмитрий Назаров, а также телерадиоведущий и музыковед Артем Варгафтик.

Подробная программа фестиваля

Источник: пресс-служба Омской филармонии

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