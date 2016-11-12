Омичам предложили выбрать ледяные скульптуры для города

Создание ледяной скульптуры приурочено к фестивалю «Белая симфония», посвященного юбилею Омского симфонического оркестра. Омичам предстоит выбрать один из четырех проектов скульптуры. В качестве главного символа юбилейного фестиваля «Омские мастера» предлагают скрипку, арфу, виолончель и скрипичный ключ. Принять участие в голосовании могут все желающие с 11 по 22 ноября на сайте филармонии и в группе фестиваля в Вконтакте (голоса суммируются). Итоги будут подведены 23 ноября в 11:00.