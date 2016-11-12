О подростках, занимающихся сексом до 16 лет, будут сообщать в СКР

Как сообщается, предложение озвучила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР Евгения Минаева. Она заявила, что зачастую девочки-подростки умалчивают о случаях сексуального насилия из-за опасения возникновения неблагоприятных последствий, а также из-за боязни огласки. Таким образом, насильники уходят от наказания, а их жертвы, испытавшие, в том числе, и психологическую травму, со временем могут сами совершать подобные деяния.