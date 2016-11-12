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О подростках, занимающихся сексом до 16 лет, будут сообщать в СКР

12 ноября 2016, 09:47
Новый способ контроля.

Следственный комитет России разрабатывает новые способы выявления сексуальных преступлений в отношении подростков. Так, Минздраву предложено сообщать обо всех несовершеннолетних, ведущих половую жизнь до 16 лет, в СКР. Об этом пишут «Новые Известия» со ссылкой на свои источники.

Новая мера контроля, как предполагается, позволит выявить скрытые случаи сексуального насилия над подростками в случае, когда жертва сама избегает огласки из-за неблагоприятных для неё последствий.

Как сообщается, предложение озвучила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР Евгения Минаева. Она заявила, что зачастую девочки-подростки умалчивают о случаях сексуального насилия из-за опасения возникновения неблагоприятных последствий, а также из-за боязни огласки. Таким образом, насильники уходят от наказания, а их жертвы, испытавшие, в том числе, и психологическую травму, со временем могут сами совершать подобные деяния.

Пока представители СКР и Минздрава находятся на этапе разработки поправок в российское законодательство. Уточняется, что в случае запуска новой системы контроля разглашение врачебной тайны не произойдет. Так как тайна предварительного следствия также охраняется законом.

#Новости#Здоровье#Главное#Общество
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