О подростках, занимающихся сексом до 16 лет, будут сообщать в СКР

Следственный комитет России разрабатывает новые способы выявления сексуальных преступлений в отношении подростков. Так, Минздраву предложено сообщать обо всех несовершеннолетних, ведущих половую жизнь до 16 лет, в СКР. Об этом пишут «
Новая мера контроля, как предполагается, позволит выявить скрытые случаи сексуального насилия над подростками в случае, когда жертва сама избегает огласки из-за неблагоприятных для неё последствий.
Как сообщается, предложение озвучила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР Евгения Минаева. Она заявила, что зачастую девочки-подростки умалчивают о случаях сексуального насилия из-за опасения возникновения неблагоприятных последствий, а также из-за боязни огласки. Таким образом, насильники уходят от наказания, а их жертвы, испытавшие, в том числе, и психологическую травму, со временем могут сами совершать подобные деяния.
Пока представители СКР и Минздрава находятся на этапе разработки поправок в российское законодательство. Уточняется, что в случае запуска новой системы контроля разглашение врачебной тайны не произойдет. Так как тайна предварительного следствия также охраняется законом.