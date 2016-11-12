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Автобус врезался в инкассаторский броневик, на месте погибли 5 человек

12 ноября 2016, 17:01
ДТП на омской трассе.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Нижнеомском районе Омской области поступила в дежурную часть полиции сегодня, 12 ноября, около 10 утра.

Предварительно установлено: водитель пассажирского автобуса «ПАЗ», мужчина 1964 г.р., двигаясь по автотрассе Муромцево-Омск из села Низовое Муромцевского района в областной центр, в районе 133 километра начал совершать обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате этого произошло столкновение со встречным а/м «ГАЗель» (инкассаторский броневик). За рулем микроавтобуса находился мужчина 1988 г.р.

На месте происшествия погибли пять человек: водитель и один пассажир «ПАЗ» - женщина 1953 г.р., а также водитель и два пассажира «ГАЗель» - (мужчины 1969 г.р. и 1983 г.р.). Все скончались до приезда скорой помощи.

Еще два пассажира автобуса – мужчина 1958 г.р. и женщина 1963 г.р. – доставлены в больницу. Госпитализация еще одного пассажира «ПАЗа» 1989 г.р. не потребовалась. Все в момент ДТП в автобусе находилось четыре человека.

Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области



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