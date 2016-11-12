Автобус врезался в инкассаторский броневик, на месте погибли 5 человек

На месте происшествия погибли пять человек: водитель и один пассажир «ПАЗ» - женщина 1953 г.р., а также водитель и два пассажира «ГАЗель» - (мужчины 1969 г.р. и 1983 г.р.). Все скончались до приезда скорой помощи.