ВАЗ сбил пешехода, женщина в больнице, водитель сбежал

Накануне в Омске был установлен и задержан виновник ДТП, который сбил пешехода на зебре и скрылся с места происшествия.
Ранее: на пульт дежурного Госавтоинспекции информация об аварии на улице Масленникова поступила вчера, в вечернее время.
Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, предварительно установлено: неизвестный водитель на неизвестном автомобиле на перекрестке улиц Масленникова-20-я Линия на нерегулируемом переходе сбил пешехода, женщину 1978 года рождения. С места ДТП водитель скрылся. Омичка госпитализирована в медучреждение.
Спустя некоторое время, в процессе оперативно-разыскных мероприятий, полицейские установили и водителя, и автомобиль, которые стали участниками ДТП.
В отношении 18-летнего омича, находящегося за рулем автомобиля ВАЗ-21093, возбуждено сразу 2 административных дела. Первое по ст.12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП», второе – по ст.12.18 КоАП РФ «Невыполнение требований уступить дорогу пешеходам».
Окончательные подробности, причины и обстоятельства происшествия, при котором травмы получил пешеход, выяснятся и установятся в ходе назначенной проверки.
По материалам УГИБДД УМВД России по Омской области
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