Город55
ГлавноеВсе новости

ВАЗ сбил пешехода, женщина в больнице, водитель сбежал

11 ноября 2016, 11:53
18-летний автомобилист задержан.

Накануне в Омске был установлен и задержан виновник ДТП, который сбил пешехода на зебре и скрылся с места происшествия.

Ранее: на пульт дежурного Госавтоинспекции информация об аварии на улице Масленникова поступила вчера, в вечернее время.

Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, предварительно установлено: неизвестный водитель на неизвестном автомобиле на перекрестке улиц Масленникова-20-я Линия на нерегулируемом переходе сбил пешехода, женщину 1978 года рождения. С места ДТП водитель скрылся. Омичка госпитализирована в медучреждение.

Спустя некоторое время, в процессе оперативно-разыскных мероприятий, полицейские установили и водителя, и автомобиль, которые стали участниками ДТП.

В отношении 18-летнего омича, находящегося за рулем автомобиля ВАЗ-21093, возбуждено сразу 2 административных дела. Первое по ст.12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП», второе – по ст.12.18 КоАП РФ «Невыполнение требований уступить дорогу пешеходам».

Окончательные подробности, причины и обстоятельства происшествия, при котором травмы получил пешеход, выяснятся и установятся в ходе назначенной проверки.

По материалам УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31