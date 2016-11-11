В США Хиллари Клинтон поздравили с победой на выборах, мадам президент



Как выяснил The New York Post, конфуз произошел из-за того, что Newsweek еще до оглашения результатов выборов на всякий случай подготовил два спецвыпуска – один с мистером президентом Дональдом Трампом, другой – с мадам президентом Хиллари Клинтон.