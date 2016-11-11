В США Хиллари Клинтон поздравили с победой на выборах, мадам президент

Уже прошедшие выборы президента США продолжают сопровождаться разного рода скандалами. На это раз отличился американский журнал Newsweek перепутавший президентов на обложке своего спецвыпуска.
Вместо Дональда Трампа президентом США неожиданно «стала» Хиллари Клинтон.
Как выяснил The New York Post, конфуз произошел из-за того, что Newsweek еще до оглашения результатов выборов на всякий случай подготовил два спецвыпуска – один с мистером президентом Дональдом Трампом, другой – с мадам президентом Хиллари Клинтон.
Оба тиража были направлены компании Topix Media, которая занимается распространением журналов Newsweek. Но здесь посчитали, что Клинтон победит точно и в магазины в итоге попал только спецвыпуск с «мадам президентом».
Поэтому в среду утром покупатели обнаружили на прилавках журнал именно с этой обложкой. Уточняется, что тираж выпуска составил 125 тысяч экземпляров, но купить его успели только 17 человек.
Теперь Newsweek предлагают продать оставшиеся отозванные экземпляры уже как коллекционные.