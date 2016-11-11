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В Омске сын подозревается в убийстве матери

11 ноября 2016, 15:02
Из-за недовольства тем, что мать выпивала алкоголь.

Подозреваемый 30-летний омич задержан в совершении умышленного убийства собственной матери-пенсионерки.

Вечером, 10 ноября, в одной из квартир 18-го Военного городка города Омска обнаружен труп женщины с многочисленными телесными повреждениями.

По версии омских следователей, 10 ноября вечером сын пришел навестить свою 62-летнюю мать. Увидев, что родительница распивает спиртные напитки со своим сожителем, пришел в бешенство. Он начал избивать мать-пенсионерку, нанося ей удары по телу. В результате многочисленных переломов и других повреждений, женщина скончалась.

В отношении молодого омича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусматривается статьей 111 Уголовного Кодекса России.

Подозреваемый в совершении преступления омич задержан, расследование продолжается.

По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
Фото: иллюстрация

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