В Омске сын подозревается в убийстве матери

Подозреваемый 30-летний омич задержан в совершении умышленного убийства собственной матери-пенсионерки.
Вечером, 10 ноября, в одной из квартир 18-го Военного городка города Омска обнаружен труп женщины с многочисленными телесными повреждениями.
По версии омских следователей, 10 ноября вечером сын пришел навестить свою 62-летнюю мать. Увидев, что родительница распивает спиртные напитки со своим сожителем, пришел в бешенство. Он начал избивать мать-пенсионерку, нанося ей удары по телу. В результате многочисленных переломов и других повреждений, женщина скончалась.
В отношении молодого омича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусматривается статьей 111 Уголовного Кодекса России.
Подозреваемый в совершении преступления омич задержан, расследование продолжается.
По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
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