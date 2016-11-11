В Омске сын подозревается в убийстве матери

По версии омских следователей, 10 ноября вечером сын пришел навестить свою 62-летнюю мать. Увидев, что родительница распивает спиртные напитки со своим сожителем, пришел в бешенство. Он начал избивать мать-пенсионерку, нанося ей удары по телу. В результате многочисленных переломов и других повреждений, женщина скончалась.