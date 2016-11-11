В Омске обнаружили подпольное казино

Сотрудниками правоохранительных органов совместно с представителями следственного комитета был выявлен факт организации казино-онлайн.
В последующем деятельность игрового заведения остановлено.
По результатам совместной деятельности двух служб были пресечены незаконная организация и проведение азартных игр. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171.2 УК России.
Установлено: на 1-м этаже в Советском округе на улице Нефтезаводская обнаружено помещение, в котором при помощи игрового оборудования и всемирной паутины организовывались азартные игры «Казино-онлайн». Как выяснилось, администратором подпольного клуба была 27-летняя омичка.
Сотрудники полиции во время обыска помещения казино изъяли компьютеры в количестве 13-ти штук.
По факту обнаружения в городе нелегального клуба азартных игр назначена проверка, в ходе которой предстоит выяснить и установить личность организатора преступления. В настоящий момент расследование продолжается.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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