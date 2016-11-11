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В Омске обнаружили подпольное казино

11 ноября 2016, 12:57
Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками правоохранительных органов совместно с представителями следственного комитета был выявлен факт организации казино-онлайн.

В последующем деятельность игрового заведения остановлено.

По результатам совместной деятельности двух служб были пресечены незаконная организация и проведение азартных игр. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171.2 УК России.

Установлено: на 1-м этаже в Советском округе на улице Нефтезаводская обнаружено помещение, в котором при помощи игрового оборудования и всемирной паутины организовывались азартные игры «Казино-онлайн». Как выяснилось, администратором подпольного клуба была 27-летняя омичка.

Сотрудники полиции во время обыска помещения казино изъяли компьютеры в количестве 13-ти штук.

По факту обнаружения в городе нелегального клуба азартных игр назначена проверка, в ходе которой предстоит выяснить и установить личность организатора преступления. В настоящий момент расследование продолжается.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области

Фото: иллюстрация

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