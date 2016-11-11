В Омске обнаружили подпольное казино

Установлено: на 1-м этаже в Советском округе на улице Нефтезаводская обнаружено помещение, в котором при помощи игрового оборудования и всемирной паутины организовывались азартные игры «Казино-онлайн». Как выяснилось, администратором подпольного клуба была 27-летняя омичка.