В Омске Лада сбила 9-летнего школьника

Утром в пятницу, 11 ноября, в Советском округе города Омска был сбит на проезжей части несовершеннолетний пешеход.
О наезде на пешехода в Нефтяниках стало известно в дежурной части Госавтоинспекции сегодня утром, в 08:25, сообщает пресс-служба отдела пропаганды Управления БДД.
На место происшествия, которое произошло на улице 50 лет Профсоюзов, выехали оперативники. Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Lada Largus, без признаков опьянения, двигался по улице 50 лет Профсоюзов и около дома №107 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Также известно, что несовершеннолетний участник дорожного движения переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.
Итог ДТП: за помощью к медикам обратился 9-летний мальчик.
Причины и обстоятельства, более подробные детали установит проверка, назначенная по факту данного ДТП.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация