В Омске Лада сбила 9-летнего школьника

На место происшествия, которое произошло на улице 50 лет Профсоюзов, выехали оперативники. Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Lada Largus, без признаков опьянения, двигался по улице 50 лет Профсоюзов и около дома №107 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Также известно, что несовершеннолетний участник дорожного движения переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.