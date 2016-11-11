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В Омске Лада сбила 9-летнего школьника

11 ноября 2016, 16:22
Наезд на пешехода.

Утром в пятницу, 11 ноября, в Советском округе города Омска был сбит на проезжей части несовершеннолетний пешеход.

О наезде на пешехода в Нефтяниках стало известно в дежурной части Госавтоинспекции сегодня утром, в 08:25, сообщает пресс-служба отдела пропаганды Управления БДД.

На место происшествия, которое произошло на улице 50 лет Профсоюзов, выехали оперативники. Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Lada Largus, без признаков опьянения, двигался по улице 50 лет Профсоюзов и около дома №107 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Также известно, что несовершеннолетний участник дорожного движения переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

Итог ДТП: за помощью к медикам обратился 9-летний мальчик.

Причины и обстоятельства, более подробные детали установит проверка, назначенная по факту данного ДТП.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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