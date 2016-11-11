В бюджете Омска не хватает 778 миллионов рублей

Сегодня в Горсовете прошли публичные слушания проекта бюджета города Омска на 2017 и плановый период 2018-2019 гг. Зарегистрировались на слушаниях около 90 человек: депутаты, представители власти, общественных организаций, горожане. Директор департамента финансов Инна Парыгина представила проект главного финансового документа города. По ее словам, следующий 2017 год будет непростым, дефицит бюджета составляет 10%, но в 2018-2019 годах, по расчетам департамента, бюджет выйдет в ноль, т.е. будет бездефицитным.
«Основные параметры проекта бюджета на 2017 год составили: доходы 13 млрд. 535 млн рублей, расходы 14 млрд. 313 млн. рублей, дефицит 778 млн рублей», - отметила Инна Парыгина.
Плановые цифры бюджета на 2018 и 2019 годы – 13 млрд 991 млн рублей и 14 млрд 277 млн рублей соответственно.
Особо отметила Инна Парыгина социальную направленность бюджета. Почти 9,85 млрд. рублей или около 70% бюджета будет потрачено на социальную сферу.
«Приоритетной для нас остается задача обеспечения своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, обеспечение доступности дошкольного образования, предоставление мер социальной поддержки граждан», - заявила Парыгина.
В муниципальный дорожный фонд заложено 664,5 млн. руб., из этой суммы 553 млн. рублей на текущий ремонт и содержание дорог. На субсидии муниципальным ПАТП планируется потратить 251 млн. рублей.
Напомним, ранее на заседании комитета Горсовета Инна Парыгина заявила, что при сохранении цены проезда на уровне 22 рублей, для компенсации разницы в тарифе на весь год понадобится 700 миллионов рублей. Очевидно, что представленная на слушаниях сумма – 251 млн. рублей на транспорт, предполагает повышение стоимости проезда в общественном транспорте.
В целом Инна Парыгина отметила, что 2017 год будет сложным для исполнения, поскольку наблюдается острая нехватка доходов, но, тем не менее, все текущие социально значимые расходы сохранены.
«Нам надо повышать финансовую и бюджетную дисциплину, сконцентрироваться на росте доходов и улучшении структуры расходов», - указала в заключении Инна Парыгина.
По ее словам, сейчас в администрации города готовится план мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета. Главная цель переориентировать имеющиеся бюджетные средства на реализацию приоритетных направлений.
Поправки будут вынесены на обсуждение в профильные комитеты Горсовета.
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved