В бюджете Омска не хватает 778 миллионов рублей

Сегодня в Горсовете прошли публичные слушания проекта бюджета города Омска на 2017 и плановый период 2018-2019 гг. Зарегистрировались на слушаниях около 90 человек: депутаты, представители власти, общественных организаций, горожане. Директор департамента финансов Инна Парыгина представила проект главного финансового документа города. По ее словам, следующий 2017 год будет непростым, дефицит бюджета составляет 10%, но в 2018-2019 годах, по расчетам департамента, бюджет выйдет в ноль, т.е. будет бездефицитным.