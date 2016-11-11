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Ученика Шлеменко бойца Корешкова нокаутировали на турнире Bellator

11 ноября 2016, 17:57
Поединок в Тель-Авиве.

Минувшей ночью ученик Александра Шлеменко омич Андрей Корешков лишился пояса чемпиона Bellator в полусреднем весе, уступив бразильскому спортсмену Дагласу Лиме, вернувшему себе почетный титул, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области.

Бой между Корешковым и Лимой был центральным событием вечера в Тель-Авиве. Бойцы встречались друг с другом летом 2015 года, тогда опытный бразилец по итогам пяти раундов уступил нашему спортсмену, лишившись титула.

Омич лишь однажды защитил звание чемпиона Bellator в полусреднем весе в поединке с Бенсоном Хендерсоном. Именно 26-летний Корешков выглядел фаворитом во вчерашнем поединке, на счету которого было 19 побед в 20 боях.

Омский боец контролировал ситуацию в первых двух раундах противостояния с бразильцем, однако, в третьем раунде Лима сумел отправить Корешкова в нокаут, который стал для нашего спортсмена первым в карьере.

Бразилец поймал Коршекова на контратаке. Омич зажал Лиму в углу клетки и активно наносил удары с обеих рук. В этот момент Даглас вместо того, чтобы закрыться, нанес ответный удар, его левый крюк пришелся точно в голову нашего спортсмена.

Этой победой Даглас Лима вернул утраченный летом 2015 года титул чемпиона Bellator в полусреднем весе. Если он сохранит это звание достаточно долго, то есть вероятность, что Корешков и бразилец встретятся друг с другом в третий раз.

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